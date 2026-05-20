/राजस्थान में आज से बैक-टू-बैक टूटेंगे गर्मी के सारे रिकॉर्ड! भयंकर हीटवेव से थर-थर कंपेगा प्रदेश, इन शहरों में अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण मौसम चेतावनी जारी की है. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले एक सप्ताह तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहने वाला है. हालांकि पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों और दक्षिण-पूर्वी भागों में कहीं-कहीं हीटवेव (लू) की स्थिति दर्ज किए जाने की संभावना है.

