/राजस्थान में आज से बैक-टू-बैक टूटेंगे गर्मी के सारे रिकॉर्ड! भयंकर हीटवेव से थर-थर कंपेगा प्रदेश, इन शहरों में अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण मौसम चेतावनी जारी की है. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले एक सप्ताह तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहने वाला है. हालांकि पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों और दक्षिण-पूर्वी भागों में कहीं-कहीं हीटवेव (लू) की स्थिति दर्ज किए जाने की संभावना है.
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विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य के पश्चिमी, उत्तरी तथा पूर्वी भागों में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज़ धूलभरी सतही हवाएं 20 से 30 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चलने की प्रबल संभावना है. खासकर 20 मई से 22 मई के बीच इन हवाओं का प्रभाव सबसे ज्यादा रहने वाला है. इन हवाओं के साथ धूल उड़ने की तीव्र गतिविधि भी देखी जा सकती है, जिससे दिन के समय दृश्यता प्रभावित होने और वातावरण में धूल के कण बढ़ने की आशंका है.
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मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्तमान में चल रही पश्चिमी विक्षोभ की गतिविधि कमजोर पड़ने और ऊपरी हवाओं के शुष्क होने के कारण राज्य में नमी की मात्रा काफी कम हो गई है. यही कारण है कि पूरे राज्य में बारिश की कोई संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है. अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज किए जाने की भी संभावना जताई गई है. पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जैसे जिलों में दिन का तापमान 42 से 45 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि पूर्वी और उत्तरी जिलों में भी 40 डिग्री से ऊपर तापमान बना रह सकता है.
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तेज़ धूलभरी हवाओं के कारण आम जनजीवन पर असर पड़ने की आशंका है. खेतों में काम करने वाले किसानों, मजदूरों और सड़क मार्ग पर यात्रा करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. धूल के कारण आंखों में जलन, श्वास संबंधी परेशानी और एलर्जी से पीड़ित लोगों की परेशानी बढ़ सकती है. चिकित्सकों की सलाह है कि ऐसे मौसम में बाहर निकलते समय मास्क का इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और दोपहर के समय धूप में कम निकलें.
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मौसम विभाग ने आम नागरिकों, खासकर बुजुर्गों और बच्चों को सतर्क रहने की अपील की है. पशुपालकों को भी अपने मवेशियों को खुले में ज्यादा समय तक न रखने की सलाह दी गई है क्योंकि तेज़ हवाएं और धूल जानवरों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल सकती है.
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राजस्थान के विभिन्न जिलों में प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. कई जगहों पर हेल्थ कैंप लगाने और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. खासकर बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर और कोटा संभाग के जिलों में सतर्कता बढ़ा दी गई है.
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मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, यह स्थिति कम से कम अगले चार-पांच दिन तक बनी रहने की उम्मीद है. उसके बाद ही किसी बड़े मौसम परिवर्तन की संभावना हो सकती है. फिलहाल राज्यवासियों को गर्मी और धूलभरी हवाओं से निपटने के लिए तैयार रहना होगा.
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भारत मौसम विज्ञान विभाग, जयपुर केंद्र ने सभी संबंधित अधिकारियों और आम जनता को इस जानकारी से अवगत कराया है ताकि कोई अनहोनी घटना न हो.
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नागरिकों से अपील की गई है कि वे मौसम संबंधी किसी भी अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट या ऐप पर नियमित नजर रखें.