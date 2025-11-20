राजस्थान में सर्दी का सितम! इन जिलों में सिंगल डिजिट में पहुंचा तापमान
Rajasthan Weather: राजस्थान में सर्दी की एंट्री हो चुकी है. प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम दर्ज किया गया. उत्तर भारत से चल रही ठंडी हवाओं के कारण प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है.
Published: Nov 20, 2025, 05:29 PM IST | Updated: Nov 20, 2025, 05:29 PM IST
राजस्थान में सर्दी की एंट्री हो चुकी है. प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम दर्ज किया गया. प्रदेश में आज 20 नवंबर गुरुवार को प्रदेश में रात का तापमान गिरकर ठंड बढ़ा सकता है. मौसम विभाग के अनुसार, न्यूनतम तापमान में और गिरावट हो सकती है.
राजस्थान में एक बार फिर सर्दी अपना असर दिखाने लगी है. मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 10 दिनों तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने वाला है. बारिश या किसी बड़े मौसमीय बदलाव की कोई संभावना नहीं है.