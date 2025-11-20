राजस्थान में सर्दी का सितम! इन जिलों में सिंगल डिजिट में पहुंचा तापमान

1/8

राजस्थान में सर्दी की एंट्री हो चुकी है. प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम दर्ज किया गया. प्रदेश में आज 20 नवंबर गुरुवार को प्रदेश में रात का तापमान गिरकर ठंड बढ़ा सकता है. मौसम विभाग के अनुसार, न्यूनतम तापमान में और गिरावट हो सकती है.