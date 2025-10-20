Zee Rajasthan
mobile app

भीषण ठंड से सिसकने वाला है राजस्थान का कोना-कोना, एक और बारिश के बाद धड़ाम से गिरेगा पारा, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update, 20 October Diwali: राजस्थान में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है, और मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में राज्य का हर कोना भीषण ठंड की चपेट में होगा.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Oct 20, 2025, 05:56 AM IST | Updated: Oct 20, 2025, 05:56 AM IST
1/9

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update1/9
एक और बारिश की संभावना जताई जा रही है, जिसके बाद तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार ठंड का प्रकोप पिछले सालों से कहीं अधिक तीव्र हो सकता है.
2/9

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update2/9
राजस्थान में इन दिनों मौसम शुष्क और सुहावना बना हुआ है, जहां दिन में हल्की गर्मी और रात में ठंडक का अहसास हो रहा है. जयपुर में अधिकतम तापमान 30-31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19-21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.