भीषण ठंड से सिसकने वाला है राजस्थान का कोना-कोना, एक और बारिश के बाद धड़ाम से गिरेगा पारा, पढ़ें वेदर अपडेट

राजस्थान में इन दिनों मौसम शुष्क और सुहावना बना हुआ है, जहां दिन में हल्की गर्मी और रात में ठंडक का अहसास हो रहा है. जयपुर में अधिकतम तापमान 30-31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19-21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.