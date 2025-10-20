भीषण ठंड से सिसकने वाला है राजस्थान का कोना-कोना, एक और बारिश के बाद धड़ाम से गिरेगा पारा, पढ़ें वेदर अपडेट

Published: Oct 20, 2025, 05:56 AM IST | Updated: Oct 20, 2025, 05:56 AM IST
Rajasthan Weather Update
एक और बारिश की संभावना जताई जा रही है, जिसके बाद तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार ठंड का प्रकोप पिछले सालों से कहीं अधिक तीव्र हो सकता है.

राजस्थान में इन दिनों मौसम शुष्क और सुहावना बना हुआ है, जहां दिन में हल्की गर्मी और रात में ठंडक का अहसास हो रहा है. जयपुर में अधिकतम तापमान 30-31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19-21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.