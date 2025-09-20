Zee Rajasthan
mobile app

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 4 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update:  राजस्थान में मानसून की विदाई के बावजूद मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने राज्य के चार जिलों के लिए भारी से अति भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Sep 20, 2025, 05:49 AM IST | Updated: Sep 20, 2025, 05:49 AM IST
1/8

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update1/8
राजस्थान के पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी जिलों में मानसून की सक्रियता बढ़ गई है. मौसम विभाग ने अजमेर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर और टोंक सहित कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.
2/8

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update2/8
विभाग के अनुसार, अगले तीन दिनों तक इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना है. यह अलर्ट निम्न दाब क्षेत्र के कारण सक्रिय मौसम प्रणाली से जुड़ा है, जो राज्य के पूर्वी हिस्सों में नमी वाली हवाओं को ला रही है.