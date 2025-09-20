Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 4 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

2/8

विभाग के अनुसार, अगले तीन दिनों तक इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना है. यह अलर्ट निम्न दाब क्षेत्र के कारण सक्रिय मौसम प्रणाली से जुड़ा है, जो राज्य के पूर्वी हिस्सों में नमी वाली हवाओं को ला रही है.