Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 4 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

Published: Sep 20, 2025, 05:49 AM IST | Updated: Sep 20, 2025, 05:49 AM IST
Rajasthan Weather Update
राजस्थान के पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी जिलों में मानसून की सक्रियता बढ़ गई है. मौसम विभाग ने अजमेर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर और टोंक सहित कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.
विभाग के अनुसार, अगले तीन दिनों तक इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना है. यह अलर्ट निम्न दाब क्षेत्र के कारण सक्रिय मौसम प्रणाली से जुड़ा है, जो राज्य के पूर्वी हिस्सों में नमी वाली हवाओं को ला रही है.