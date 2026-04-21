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राजस्थान में 42 डिग्री तक पहुंचा तापमान! अगले 5 दिन भीषण गर्मी और हीटवेव का अलर्ट

Edited byAman SinghReported byAman Singh
Published: Apr 21, 2026, 04:41 PM|Updated: Apr 21, 2026, 04:41 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान के मौसम में हर दिन बदलाव देखने को मिल रहा है. राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान कोटा में 42.0 डिग्री कोटा में दर्ज किया गया.

Rajasthan Weather1/6
राजस्थान के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला, लेकिन आज मंगलवार 21 अप्रैल को राज्य में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है.
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मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा. राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान कोटा में दर्ज किया गया. वहीं न्यूनतम तापमान फतेहपुर सीकर में दर्ज हुआ.
Rajasthan Weather3/6
राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान कोटा में 42.0 डिग्री सेल्सियस कोटा में तथा न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस फतेहपुर सीकर में दर्ज किया गया.
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राज्य में आगामी सप्ताह मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है. अगले दो दिनों के दौरान तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है.
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वर्तमान में राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री के मध्य रिकॉर्ड हो रहे हैं, जो कि सामान्य से 2-3 डिग्री ऊपर हैं. राज्य में आगामी 4-5 दिन मौसम शुष्क रहने तथा तापमान में 1 से 2 डिग्री और बढ़ोतरी होने की संभावना है.
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इस दौरान अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री दर्ज होने व उत्तरी राजस्थान में 23-25 अप्रैल को कहीं-कहीं हीट वेव की संभावना है. पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग व आसपास के क्षेत्रों में 22-23 अप्रैल को धूलभरी तेज सतही हवाएं (20 से 30 Kmph) चलने की संभावना है.
Tags:
Rajasthan weather
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