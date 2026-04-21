/राजस्थान में 42 डिग्री तक पहुंचा तापमान! अगले 5 दिन भीषण गर्मी और हीटवेव का अलर्ट

Published: Apr 21, 2026, 04:41 PM | Updated: Apr 21, 2026, 04:41 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान के मौसम में हर दिन बदलाव देखने को मिल रहा है. राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान कोटा में 42.0 डिग्री कोटा में दर्ज किया गया.