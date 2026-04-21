Published: Apr 21, 2026, 12:56 PM | Updated: Apr 21, 2026, 01:25 PM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण गर्मी को का कहर देखने को मिल रहा है. तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है. प्रदेश में लू का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है.

