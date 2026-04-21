Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण गर्मी को का कहर देखने को मिल रहा है. तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है. प्रदेश में लू का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है.
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राजस्थान में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रदेश के अधिकांश हिस्से लू की चपेट में हैं. हालात ऐसे हैं कि एक दर्जन से अधिक जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जबकि कई क्षेत्रों में यह 42 डिग्री तक दर्ज किया गया है.
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खास तौर पर बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर में गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में दिनभर शुष्क और गर्म हवाएं चल रही हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है.
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सुबह से ही तेज धूप के कारण सड़कों पर आवाजाही कम हो गई है और दोपहर के समय बाजारों में सन्नाटा देखने को मिल रहा है. राजधानी जयपुर में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है, जिससे आमजन को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
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मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में आर्द्रता का स्तर 8 प्रतिशत से 33 प्रतिशत के बीच बना हुआ है, जिससे वातावरण पूरी तरह शुष्क बना हुआ है. विशेषज्ञों का कहना है कि कम आर्द्रता और तेज गर्म हवाओं के कारण ही लू का असर अधिक महसूस हो रहा है.
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आने वाले पांच दिनों में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है. ऐसे में स्वास्थ्य विशेषज्ञों और प्रशासन की ओर से लोगों को दोपहर के समय घरों में रहने, पर्याप्त पानी पीने और जरूरी होने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी जा रही है.
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गर्मी के इस बढ़ते असर को देखते हुए प्रशासन भी सतर्क है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है, ताकि लू से बचाव किया जा सके.
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पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा. राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 42.0 डिग्री सेल्सियस कोटा में और न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस फतेहपुर में दर्ज किया गया.