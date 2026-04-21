/राजस्थान के लिए अगले 4-5 दिन आफत! भयकर लू से जूझेंगे प्रदेश के ये शहर

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के लिए अगले 4-5 दिन आफत बनने वाले हैं. भीषण लू (हीटवेव) का प्रकोप पूरे प्रदेश पर छाने वाला है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राज्य के कई हिस्सों में ऊष्ण लहर (Heatwave) का अलर्ट जारी कर दिया है.