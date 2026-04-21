/राजस्थान के लिए अगले 4-5 दिन आफत! भयकर लू से जूझेंगे प्रदेश के ये शहर

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के लिए अगले 4-5 दिन आफत बनने वाले हैं. भीषण लू (हीटवेव) का प्रकोप पूरे प्रदेश पर छाने वाला है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राज्य के कई हिस्सों में ऊष्ण लहर (Heatwave) का अलर्ट जारी कर दिया है.
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मौसम विभाग के अनुसार, आगामी 4 से 5 दिनों तक राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में कहीं-कहीं तेज ऊष्ण लहर चलने की प्रबल संभावना है. विशेष रूप से पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के जिलों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर रहने की उम्मीद है. दिन के समय गर्मी बेहद तीखी महसूस होगी और लू की चुभन लोगों को परेशान करेगी.
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IMD के अलर्ट के मुताबिक, बारमेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर और आसपास के क्षेत्रों में हीटवेव की स्थिति बन सकती है.
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इन इलाकों में अधिकतम तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर पहुंच सकता है. कुछ जगहों पर तीव्र ऊष्ण लहर (Severe Heatwave) की भी आशंका जताई गई है. राजधानी जयपुर समेत पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में भी तापमान सामान्य से 3-5 डिग्री ऊपर रहने की संभावना है.
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अप्रैल के मध्य में ही राजस्थान में गर्मी का यह प्रकोप असामान्य नहीं है, लेकिन इस बार पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने और शुष्क हवाओं के प्रभाव से स्थिति और गंभीर हो गई है.
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दिन में तेज धूप और रात में भी अपेक्षाकृत कम राहत मिलने से लोग थकान महसूस कर रहे हैं. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है.
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भीषण लू से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होगा. दोपहर के समय बाहर निकलना जोखिम भरा साबित हो सकता है. गर्मी से बुजुर्ग, बच्चे और बीमार लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे. डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक और सनबर्न जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाएगा. स्कूलों, दफ्तरों और बाजारों में भी दोपहर का समय काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा.
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दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचें. खूब सारा पानी और इलेक्ट्रोलाइट युक्त पेय पदार्थ पीएं. हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनें और सिर को कपड़े या छाते से ढककर रखें. किसान भाई अपनी फसलों की सिंचाई सुबह या शाम के समय करें. पशु-पक्षियों के लिए भी पानी की व्यवस्था रखें.
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राजस्थान सरकार और स्थानीय प्रशासन भी लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयासरत है. स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में गर्मी से संबंधित इमरजेंसी व्यवस्थाएं मजबूत कर दी हैं.