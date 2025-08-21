Zee Rajasthan
mobile app

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज से अगले 7 दिनों तक आसमान से बरसेगी आफत, IMD ने अभी-अभी जारी किया भयंकर बारिश का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज 21 अगस्त 2025 से अगले सात दिनों तक मौसम विभाग (IMD) ने भयंकर बारिश का अलर्ट जारी किया है. राज्य के कई हिस्सों में मानसून फिर से सक्रिय होने वाला है, जिसके चलते भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है. खासकर दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी क्षेत्रों में अगले 3-4 दिनों में कहीं-कहीं तीव्र बारिश हो सकती है, जबकि अन्य हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं. इस अलर्ट को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की गई है, ताकि बारिश से होने वाली परेशानियों से बचा जा सके.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Aug 21, 2025, 12:55 IST | Updated: Aug 21, 2025, 12:55 IST
1/8

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update1/8
राजस्थान में 21 अगस्त 2025 के मौसम अपडेट के अनुसार, आगामी एक सप्ताह में राज्य के अधिकांश हिस्सों में मानसून के फिर से सक्रिय होने की प्रबल संभावना है. दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी क्षेत्रों में अगले 3-4 दिनों तक कहीं-कहीं भारी से अति भारी बारिश होने की उम्मीद है, जबकि शेष अधिकांश भागों में मध्यम से तेज बारिश दर्ज की जा सकती है. इस दौरान मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, ताकि बारिश से उत्पन्न होने वाली संभावित परिस्थितियों का सामना किया जा सके.
2/8

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update2/8
राजस्थान में मानसून ने दमदार वापसी कर ली है. 21 अगस्त 2025 को प्रदेश के कई हिस्सों में काले बादल छाए हुए हैं, जो तेजी से बरसने के लिए तैयार हैं. मरुधरा में मानसून के अत्यधिक सक्रिय होने के कारण मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान भारी बारिश की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, ताकि बारिश से उत्पन्न होने वाली संभावित परेशानियों से बचा जा सके.