Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज से अगले 7 दिनों तक आसमान से बरसेगी आफत, IMD ने अभी-अभी जारी किया भयंकर बारिश का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज 21 अगस्त 2025 से अगले सात दिनों तक मौसम विभाग (IMD) ने भयंकर बारिश का अलर्ट जारी किया है. राज्य के कई हिस्सों में मानसून फिर से सक्रिय होने वाला है, जिसके चलते भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है. खासकर दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी क्षेत्रों में अगले 3-4 दिनों में कहीं-कहीं तीव्र बारिश हो सकती है, जबकि अन्य हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं. इस अलर्ट को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की गई है, ताकि बारिश से होने वाली परेशानियों से बचा जा सके.