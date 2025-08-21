राजस्थान में मानसून सक्रिय, इन जिलों में बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

2/7

अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, झुंझुनू को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है. फिलहाल नॉर्थ-वेस्ट मध्य प्रदेश और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान पर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है. इसके असर से पिछले 24 घंटों में कोटा, उदयपुर और जयपुर संभाग के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई.