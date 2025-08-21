Zee Rajasthan
Rajasthan Weather Update: आज राजस्थान में होगी भयंकर तूफानी बारिश! अजमेर-नागौर समेत तमाम जिलों में अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक ब्रेक के बाद मानसून फिर से एक्टिव हो गया है. आज मरुधरा के कई जिलों में झमाझम बादल बरसने वाले हैं. इससे लोगों को न केवल गर्मी से राहत मिलेगी बल्कि कई जगहों पर जलभराव और बाढ़ की स्थितियां भी देखी जा सकती हैं. 
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Sandhya Yadav
Published: Aug 21, 2025, 06:23 IST | Updated: Aug 21, 2025, 06:23 IST
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून का कमबैक हो चुका है. आज 21 अगस्त को प्रदेश के कई हिस्सों में छाए काले बदरा ताबड़तोड़ बरसने वाले हैं. मरुधरा में मानसून के भयंकर तरीके से एक्टिव होने के चलते कई जिलों में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है.
Rajasthan Weather Update

जयपुर मौसम केंद्र की तरफ से जारी की गई जानकारी के मुताबिक, आज गुरुवार 21 अगस्त को राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में बारिश दर्ज की जा सकती है. मानसून के भयंकर कमबैक की वजह से राजस्थान के कई जिलों में ऑरेंज और यलो अलर्ट की चेतावनी जारी कर दी गई है.