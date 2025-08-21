Rajasthan Weather Update: आज राजस्थान में होगी भयंकर तूफानी बारिश! अजमेर-नागौर समेत तमाम जिलों में अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक ब्रेक के बाद मानसून फिर से एक्टिव हो गया है. आज मरुधरा के कई जिलों में झमाझम बादल बरसने वाले हैं. इससे लोगों को न केवल गर्मी से राहत मिलेगी बल्कि कई जगहों पर जलभराव और बाढ़ की स्थितियां भी देखी जा सकती हैं.

