राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली सर्दी! इन जिलों में शीतलहर की चेतावनी, जानें आज का ताजा अपडेट

राजस्थान में इन दिनों मौसम तेजी से बदल रहा है. राजस्थान में अधिकतम तापमान बाड़मेर में दर्ज किया गया. बाड़मेर में तापमान 34.4 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं प्रदेश में न्यूनतम तापमान चित्तौड़गढ़ में दर्ज किया गया. न्यूनतम तापमान चित्तौड़गढ़ में 7.8 डिग्री दर्ज किया गया.