राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली सर्दी! इन जिलों में शीतलहर की चेतावनी, जानें आज का ताजा अपडेट

Rajasthan Weather: राजस्थान में इन दिनों मौसम तेजी से बदल रहा है. प्रदेश में अधिकतम तापमान बाड़मेर में दर्ज किया गया. जबकि न्यूनतम तापमान चित्तौड़गढ़ में दर्ज किया गया.

Published: Dec 21, 2025, 05:31 PM IST | Updated: Dec 21, 2025, 05:31 PM IST
राजस्थान में इन दिनों मौसम तेजी से बदल रहा है. राजस्थान में अधिकतम तापमान बाड़मेर में दर्ज किया गया. बाड़मेर में तापमान 34.4 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं प्रदेश में न्यूनतम तापमान चित्तौड़गढ़ में दर्ज किया गया. न्यूनतम तापमान चित्तौड़गढ़ में 7.8 डिग्री दर्ज किया गया.
राजस्थान के कई जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा. कोहरे की वजह से विजिबिलिटी घट गई, जिसका सीधा असर सड़क और हवाई यातायात पर पड़ा.