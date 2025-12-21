Zee Rajasthan
राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर, कई इलाकों में कोहरा के साथ छाए बादल और शीतलहर का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 21 दिसंबर को मौसम शुष्क और साफ रहने वाला है. हालांकि कुछ इलाकों में घना कोहरा छा सकता है. इसके साथ ही कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे कड़ाके की सर्दी का असर बढ़ने के आसार हैं. 

Dec 21, 2025
मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले 2-3 दिनों तक प्रदेश में में मौसम शुष्क और साफ रह सकता है. वहीं, 22 दिसंबर तक वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर बना रहेगा, जिससे कहीं-कहीं हल्के बादल छाए रहने की संभावना है. 23 दिसंबर से सिस्टम का असर कमजोर होने के बाद मौसम साफ रहेगा और तापमान में गिरावट आएगी.
सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र में आज सुबह मौसम ने अचानक करवट ली. तड़के से ही घना कोहरा छा गया, जिससे चारों ओर कोहरे की चादर नजर आई. कोहरे के साथ चल रही ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंडक बढ़ गई.