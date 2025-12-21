राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर, कई इलाकों में कोहरा के साथ छाए बादल और शीतलहर का अलर्ट

1/7

मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले 2-3 दिनों तक प्रदेश में में मौसम शुष्क और साफ रह सकता है. वहीं, 22 दिसंबर तक वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर बना रहेगा, जिससे कहीं-कहीं हल्के बादल छाए रहने की संभावना है. 23 दिसंबर से सिस्टम का असर कमजोर होने के बाद मौसम साफ रहेगा और तापमान में गिरावट आएगी.