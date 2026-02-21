राजस्थान में फिर बदल गया मौसम का हाल, बढ़ने लगी गर्मी और तापमान

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बीते दिन हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है. मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में एक हफ्ते तक मौसम साफ रहने वाला है, जिससे तापमान बढ़ने लगेगा. जानें मौसम का ताजा अपडेट.