Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान में फिर बदल गया मौसम का हाल, बढ़ने लगी गर्मी और तापमान

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बीते दिन हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है. मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में एक हफ्ते तक मौसम साफ रहने वाला है, जिससे तापमान बढ़ने लगेगा. जानें मौसम का ताजा अपडेट. 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported BySneha Aggarwal
Published:Feb 21, 2026, 12:58 PM IST | Updated:Feb 21, 2026, 12:58 PM IST
1/6

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update1/6
प्रदेश में बीते दिन बारिश होने के बाद फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा. मौसम विभाग के मुताबिक, अब एक हफ्ते तक मौसम साफ रहेगा. साथ ही तापमान बढ़ेगा. इसके चलते कई इलाकों में अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री के बीच पहुंच सकता है.
2/6

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update2/6
बीते दिन प्रदेश के 6 शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री या उससे ज्यादा दर्ज हुआ और न्यूनतम तापमान 11 से 17 डिग्री रहा. इसके साथ ही आसमान साफ रहा और तेज धूप खिली, जिससे लोगों को सर्दी से राहत मिली.