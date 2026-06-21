/राजस्थान में बरस रही इंद्रदेव की कृपा! इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में लगातार बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग ने आज राज्य के 21 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.
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राजस्थान में प्री-मानसून की एंट्री हो चुकी है. प्रदेश के अलग-अलग जिलों में बारिश दर्ज की जा रही है. मौसम विभाग ने आज राज्य के कुछ जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.
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राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं-कहीं मेघ गर्जन व हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. सर्वाधिक अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस फलोदी में सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस संगरिया हनुमानगढ़ में तथा निम्नतम न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस सीकर में दर्ज किया गया.
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पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आगामी 24 घंटों में बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर, भरतपुर, अजमेर संभाग के कुछ भागों में तेज मेघगर्जन, आंधी (40-50 KMPH) के साथ कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की प्रबल संभावना है.
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इस दौरान जोधपुर, उदयपुर संभाग में भी कहीं-कहीं हल्की बारिश, आंधी आने की संभावना है. बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में 22 से 25 जून को भी मेघ गर्जन के साथ कहीं-कहीं आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है.
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हालांकि दक्षिणी राजस्थान के कुछ भागों में आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियों में कमी रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने आज श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं, सीकर, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, अलवर, डीग, झालावाड़, कोटा तथा बारां जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.
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इसके साथ ही कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन, गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं (30-40 KMPH), वज्रपात तथा हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.