/राजस्थान में बरस रही इंद्रदेव की कृपा! इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

Published: Jun 21, 2026, 05:31 PM | Updated: Jun 21, 2026, 05:31 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में लगातार बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग ने आज राज्य के 21 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.