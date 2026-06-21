/Rajasthan Weather Update: अलवर, डीग, भरतपुर, दौसा, जयपुर, झुंझुनूं, सीकर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां समेत 6 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट

Rajasthan Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर मौसम केंद्र ने प्रदेश के कई जिलों के लिए तात्कालिक मौसम चेतावनी (Nowcast Weather Warning) जारी की है. विभाग के अनुसार आगामी तीन घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में मौसम अचानक करवट ले सकता है.
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मौसम विभाग ने अलवर, डीग, भरतपुर, दौसा, जयपुर, झुंझुनूं, सीकर, कोटपूतली-बहरोड़, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, गंगापुर सिटी, खैरथल-तिजारा और आसपास के क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.
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मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम स्तर की मेघगर्जना और बिजली चमकने की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चलने की संभावना जताई गई है.
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कई इलाकों में धूलभरी आंधी भी चल सकती है, जिससे दृश्यता प्रभावित होने और आम जनजीवन पर असर पड़ने की आशंका है. विभाग ने कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना व्यक्त की है.
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मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि स्थानीय स्तर पर विकसित हो रहे बादलों और वातावरण में बढ़ी नमी के कारण यह स्थिति बनी हुई है. अचानक बदलते मौसम के चलते खुले क्षेत्रों में मौजूद लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. खेतों में कार्य कर रहे किसानों, निर्माण स्थलों पर काम करने वाले मजदूरों तथा खुले स्थानों पर मौजूद लोगों को मौसम की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कहा गया है.
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मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि गरज-चमक के दौरान पेड़ों के नीचे शरण न लें और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए सुरक्षित स्थानों पर रहें. तेज हवाओं के कारण कमजोर ढांचे, होर्डिंग्स और अस्थायी निर्माण प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए सतर्कता बरतना आवश्यक है. विभाग ने पशुपालकों को भी अपने पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर रखने की सलाह दी है.
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येलो अलर्ट का अर्थ है कि मौसम पूरी तरह खराब नहीं है, लेकिन संभावित खतरे को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है. प्रशासन और आपदा प्रबंधन से जुड़े विभागों को भी आवश्यक तैयारियां बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके. मौसम विभाग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर आगे की चेतावनी जारी की जाएगी.