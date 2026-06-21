/Rajasthan Weather Update: अलवर, डीग, भरतपुर, दौसा, जयपुर, झुंझुनूं, सीकर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां समेत 6 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट

Rajasthan Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर मौसम केंद्र ने प्रदेश के कई जिलों के लिए तात्कालिक मौसम चेतावनी (Nowcast Weather Warning) जारी की है. विभाग के अनुसार आगामी तीन घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में मौसम अचानक करवट ले सकता है.