राजस्थान में बारिश का दौर जारी! इन जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट

Published:Mar 21, 2026, 04:42 PM IST | Updated:Mar 21, 2026, 04:42 PM IST
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Rajasthan Weather
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Photograph: AI Generated image
राजस्थान में अचानक से मौसम में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है. मार्च के महीने में शुरू हुई गर्मी के बाद अचानक से हुई बारिश से पूरे प्रदेश का मौसम बदल गया. पिछले तीन दिनों से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ज्यादातर इलाकों में मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम बारिश दर्ज की गई.
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पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. सर्वाधिक बारिश मंडावा झुंझुनू में 18.0 मिमी दर्ज की गई. राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 26 से 30 डिग्री सामान्य से 2-8 डिग्री नीचे दर्ज किए जा रहे हैं.