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राजस्थान में बारिश का दौर जारी! इन जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में अचानक से मौसम में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAman Singh
Published:Mar 21, 2026, 04:42 PM IST | Updated:Mar 21, 2026, 04:42 PM IST
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Photograph: AI Generated image

राजस्थान में अचानक से मौसम में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है. मार्च के महीने में शुरू हुई गर्मी के बाद अचानक से हुई बारिश से पूरे प्रदेश का मौसम बदल गया. पिछले तीन दिनों से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ज्यादातर इलाकों में मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम बारिश दर्ज की गई.
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Photograph: AI Generated Image

पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. सर्वाधिक बारिश मंडावा झुंझुनू में 18.0 मिमी दर्ज की गई. राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 26 से 30 डिग्री सामान्य से 2-8 डिग्री नीचे दर्ज किए जा रहे हैं.