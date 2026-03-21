राजस्थान में बारिश का दौर जारी! इन जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट

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राजस्थान में अचानक से मौसम में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है. मार्च के महीने में शुरू हुई गर्मी के बाद अचानक से हुई बारिश से पूरे प्रदेश का मौसम बदल गया. पिछले तीन दिनों से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ज्यादातर इलाकों में मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम बारिश दर्ज की गई.