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राजस्थान में दिखेगा एक नए पश्चिमी विक्षोभ का असर, बादल छाने के साथ चलेगी तेज हवाएं

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: May 21, 2026, 12:58 PM|Updated: May 21, 2026, 12:58 PM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ रही है. फिलहाल प्रदेश के कुछ इलाकों का अधिकतम तापमान 45-46 डिग्री पहुंच गया है. वहीं, मौसम विभाग का कहना है कि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर-पश्चिमी व उत्तरी भागों में  मेघगर्जन और आंधी चल सकती है. 
 

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वर्तमान में राज्य के उत्तरी भागों में अधिकतम तापमान 45-46 डिग्री व शेष अधिकांश भागों में 42-44 डिग्री दर्ज किया जा रहा है. पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 46.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 31.7 डिग्री श्रीगंगानगर में दर्ज किया गया है.
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आगामी एक सप्ताह के दौरान अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है. हालांकि, एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर-पश्चिमी और उत्तरी भागों में 22-23 मई को दोपहर बाद मेघगर्जन और कहीं-कहीं आंधी (40-50Kmph) चलने की संभावना है.
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Rajasthan Weather Update

आगामी 48 घंटों में राज्य के कुछ भागों में तेज धूल भरी हवाओं (20-30 Kmph) के असर से तापमान में 1-2 डिग्री गिरावट होने की संभावना है.
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Rajasthan Weather Update

वहीं, 24 मई से दोबारा तापमान में 2-3 डिग्री बढ़ोतरी होने और राज्य के कुछ भागों में हीटवेव व कहीं-कहीं तीव्र हीटवेव चलने की संभावना है.
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Rajasthan Weather Update

मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में आने वाले 4-5 दिनों तक हीटवेव का असर बना रहेगा. श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और फलोदी जैसे जिलों में तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.
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IMD का कहना है कि लोग दोपहर 11 बजे से शाम 4 बजे तक धूप में निकलने से बचें, अधिक पानी पिएं और लू से सावधान रहने की सलाह दी है.
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मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्के बादल छाने और कहीं-कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं लेकिन फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है.
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