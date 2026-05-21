/राजस्थान में दिखेगा एक नए पश्चिमी विक्षोभ का असर, बादल छाने के साथ चलेगी तेज हवाएं

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ रही है. फिलहाल प्रदेश के कुछ इलाकों का अधिकतम तापमान 45-46 डिग्री पहुंच गया है. वहीं, मौसम विभाग का कहना है कि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर-पश्चिमी व उत्तरी भागों में मेघगर्जन और आंधी चल सकती है.

