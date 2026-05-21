/राजस्थान को आज और तबियत से झुलसाने की फिराक में मौसम, नौतपा से पहले ही बुरा हाल, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में इन दिनों भीषण गर्मी का कहर पूरे राज्य पर छाया हुआ है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, राज्य के अधिकांश भागों में वर्तमान में अधिकतम तापमान 43 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है. पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक तापमान चित्तौड़गढ़ में 46.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य के लिए बेहद चिंताजनक है.