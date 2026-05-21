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राजस्थान को आज और तबियत से झुलसाने की फिराक में मौसम, नौतपा से पहले ही बुरा हाल, पढ़ें वेदर अपडेट

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 21, 2026, 05:47 AM|Updated: May 21, 2026, 05:47 AM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में इन दिनों भीषण गर्मी का कहर पूरे राज्य पर छाया हुआ है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, राज्य के अधिकांश भागों में वर्तमान में अधिकतम तापमान 43 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है. पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक तापमान चित्तौड़गढ़ में 46.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य के लिए बेहद चिंताजनक है. 

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मौसम विभाग की नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक, आगामी एक सप्ताह तक राज्य के ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा. तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है. विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 44-45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने और कहीं-कहीं हीटवेव चलने की आशंका जताई गई है. वहीं पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में भी तापमान 42-45 डिग्री के आसपास रहने वाला है. इन क्षेत्रों में भी लू का प्रकोप देखने को मिल सकता है.
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विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 18 से 22 मई के दौरान राज्य के पश्चिमी और उत्तरी भागों में तेज सतही हवाएं 20-30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है. इन हवाओं के साथ धूल भरी आंधियां भी उठ सकती हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. आगामी 2-3 दिनों में पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में भी तेज धूलभरी हवाएं चलने की प्रबल संभावना है.
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राजस्थान के लोग इन दिनों दोपहर के समय घर से बाहर निकलने में हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं. तेज धूप, लू और बढ़ते तापमान के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ रही हैं. डॉक्टरों की सलाह है कि दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचें, खूब पानी पिएं, हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनें और सर ढककर रखें. बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए.
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मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार गर्मी का प्रकोप पिछले वर्षों की तुलना में ज्यादा तीव्र है. जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण हीटवेव की घटनाएं बढ़ रही हैं. पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर जैसे जिलों में तो तापमान अक्सर 45 डिग्री को पार कर जाता है, जबकि पूर्वी भागों में भी अब स्थिति गंभीर होती जा रही है.
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मौसम विभाग ने किसानों को भी सलाह दी है कि वे फसलों की सिंचाई का समय उचित रखें और पशुओं को छाया में रखें तथा पर्याप्त पानी उपलब्ध कराएं. हीटवेव के दौरान पेड़-पौधों की देखभाल भी जरूरी है.
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राज्य सरकार की ओर से भी गर्मी से निपटने के लिए तैयारियां की जा रही हैं. विभिन्न जिलों में कूलिंग सेंटर्स खोले जा रहे हैं और जल जीवन मिशन के तहत पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं. लोगों से अपील की गई है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और आधिकारिक जानकारी के लिए मौसम विभाग की वेबसाइट या ऐप का सहारा लें.
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कुल मिलाकर, राजस्थान इन दिनों भारी गर्मी की चपेट में है. 46 डिग्री से ऊपर का तापमान, शुष्क मौसम, लू और धूल भरी तेज हवाएं, ये सभी मिलकर जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं.
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मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार, अगले एक सप्ताह तक राहत मिलने के आसार कम दिख रहे हैं. इसलिए नागरिकों को सतर्क रहने और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है.
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