राजस्थान में कोल्ड वेव से बढ़ी ठिठुरन! इन शहरों में लुढ़का पारा

Published: Nov 21, 2025, 05:19 PM IST | Updated: Nov 21, 2025, 05:19 PM IST
राजस्थान में तापमान के लगातार उतार-चढ़ाव के बीच मौसम में बदलाव का दौर जारी है. दिन में हल्की राहत के बावजूद रात के समय ठंड तेजी से बढ़ रही है. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री से 11 डिग्री तक रहने की संभावना है, जबकि सुबह और शाम ठंडी हवाएं चलती रहेंगी.
राजस्थान का शेखावाटी क्षेत्र राज्य में सबसे ठंडा बना हुआ है. फतेहपुर में तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया. सीकर में तापमान 7 डिग्री से नीचे रहा. प्रदेश के 12 से अधिक जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री या उससे कम दर्ज किया गया है. इन इलाकों में सुबह की सर्द हवाएं और धुंध के कारण ठंड और अधिक महसूस की जा रही है.