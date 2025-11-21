राजस्थान में कोल्ड वेव से बढ़ी ठिठुरन! इन शहरों में लुढ़का पारा

2/7

राजस्थान का शेखावाटी क्षेत्र राज्य में सबसे ठंडा बना हुआ है. फतेहपुर में तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया. सीकर में तापमान 7 डिग्री से नीचे रहा. प्रदेश के 12 से अधिक जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री या उससे कम दर्ज किया गया है. इन इलाकों में सुबह की सर्द हवाएं और धुंध के कारण ठंड और अधिक महसूस की जा रही है.