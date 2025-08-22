Zee Rajasthan
Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 24 जिलों के भारी आज का दिन, भयंकर बारिश मचाएगी कहर, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है, और 21 अगस्त से प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है. इस दमदार बारिश ने जहां एक ओर लोगों को भीषण गर्मी से राहत दिलाई है, वहीं दूसरी ओर कई क्षेत्रों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है.  भारी वर्षा के कारण कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. सड़कों पर पानी भरने और यातायात प्रभावित होने से कई जगहों पर हाहाकार मचा हुआ है. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश का यह दौर जारी रहने की संभावना जताई है. प्रशासन ने जलभराव और अन्य समस्याओं से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. यह मानसून का दौर राजस्थान के लिए राहत और चुनौतियां दोनों लेकर आया है.

Edited By Ansh Raj
Published: Aug 22, 2025, 12:59 IST | Updated: Aug 22, 2025, 12:59 IST
राजस्थान में मानसून ने पूरे जोर-शोर के साथ वापसी कर ली है. बीते 21 अगस्त को प्रदेश के कई हिस्सों में ताबड़तोड़ बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया. मौसम विभाग के अनुसार, अगले एक सप्ताह तक मानसूनी गतिविधियां पूरी तरह सक्रिय रहेंगी, खासकर दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में. इस दौरान कई क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है. अगले तीन-चार दिनों तक काले बादल जमकर बरसेंगे, जिससे जलभराव और अन्य परेशानियों की आशंका है. इस तेज बारिश से जहां गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं कुछ इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है. मौसम विभाग ने प्रशासन और आम लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी है ताकि बारिश के प्रभावों से निपटा जा सके. यह मानसून का दौर राजस्थान के लिए राहत के साथ-साथ चुनौतियां भी लेकर आ रहा है.
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, 22 अगस्त 2025 को राजस्थान के 25 से अधिक जिलों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी किया गया है. शुक्रवार को मरुधरा के इन जिलों में न केवल झमाझम बारिश होने की उम्मीद है, बल्कि वज्रपात (बिजली गिरने) की भी चेतावनी दी गई है.