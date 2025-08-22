Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है, और 21 अगस्त से प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है. इस दमदार बारिश ने जहां एक ओर लोगों को भीषण गर्मी से राहत दिलाई है, वहीं दूसरी ओर कई क्षेत्रों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. भारी वर्षा के कारण कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. सड़कों पर पानी भरने और यातायात प्रभावित होने से कई जगहों पर हाहाकार मचा हुआ है. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश का यह दौर जारी रहने की संभावना जताई है. प्रशासन ने जलभराव और अन्य समस्याओं से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. यह मानसून का दौर राजस्थान के लिए राहत और चुनौतियां दोनों लेकर आया है.