कोहरे-शीतलहर से कांपा राजस्थान, माउंट आबू में परा पहुंचा 7.6°C, जानें आज के सबसे ठंडे शहर
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में लगातार सर्दी का सितम और शीतलहर का प्रकोप बना हुआ है. 7.6°C के साथ माउंट आबू सबसे ठंडा रहा. घने कोहरे के कारण हाईवे पर विजिबिलिटी घटी, जिससे वाहन रेंगते नजर आए. हालांकि यह ओस रबी की फसलों के लिए अमृत समान है.
Published: Dec 22, 2025, 11:43 AM IST | Updated: Dec 22, 2025, 11:43 AM IST
Rajasthan Weather Update Today
राजस्थान में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया है. प्रदेश के कई हिस्सों में कोल्ड वेव (शीतलहर) का असर दिखने लगा है, जिससे विजिबिलिटी कम होने के साथ-साथ गलन भी बढ़ गई है.
Rajasthan Weather
लेकिन क्या आप जानते हैं? न्यूनतम तापमान के आधार पर आज प्रदेश के टॉप-10 सबसे ठंडे शहरों में माउंट आबू एक बार फिर सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां पारा गिरकर 7.6°C तक पहुंच गया है.