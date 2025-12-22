कोहरे-शीतलहर से कांपा राजस्थान, माउंट आबू में परा पहुंचा 7.6°C, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में लगातार सर्दी का सितम और शीतलहर का प्रकोप बना हुआ है. 7.6°C के साथ माउंट आबू सबसे ठंडा रहा. घने कोहरे के कारण हाईवे पर विजिबिलिटी घटी, जिससे वाहन रेंगते नजर आए. हालांकि यह ओस रबी की फसलों के लिए अमृत समान है.