राजस्थान के इन 10 जिलों में हाल बेहाल करेगी ठंड, शीतलहर को लेकर जारी हुई चेतानवी, पढ़ें सुबह 12 बजे तक का वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update, 22 December: राजस्थान में इन दिनों मौसम का रंग पूरी तरह बदल चुका है. एक तरफ पश्चिमी इलाकों में दिन का पारा अभी भी गर्मी जैसा महसूस करा रहा है, तो दूसरी तरफ पूर्वी और मध्य हिस्सों में सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है. मौसम केंद्र की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान बाड़मेर में 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यहां दिन में अभी भी गर्मी का एहसास हो रहा है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान चित्तौड़गढ़ में 7.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जहां रात और सुबह ठिठुरन भरी ठंड पड़ रही है.

Dec 22, 2025


प्रदेश के कई जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा. दौसा, जयपुर, सीकर, अलवर और भरतपुर जैसे इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम हो गई. सड़कों पर वाहन चालकों को लाइटें जलाकर धीरे-धीरे चलना पड़ा.


हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ और कुछ फ्लाइट्स देरी से उड़ीं. दौसा में तो कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड ने लोगों की दिनचर्या ही अस्त-व्यस्त कर दी. सुबह देर तक लोग घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे थे. दोपहर में कुछ देर के लिए सूरज निकला, जिससे थोड़ी राहत मिली.