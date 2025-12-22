राजस्थान के इन 10 जिलों में हाल बेहाल करेगी ठंड, शीतलहर को लेकर जारी हुई चेतानवी, पढ़ें सुबह 12 बजे तक का वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update, 22 December: राजस्थान में इन दिनों मौसम का रंग पूरी तरह बदल चुका है. एक तरफ पश्चिमी इलाकों में दिन का पारा अभी भी गर्मी जैसा महसूस करा रहा है, तो दूसरी तरफ पूर्वी और मध्य हिस्सों में सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है. मौसम केंद्र की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान बाड़मेर में 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यहां दिन में अभी भी गर्मी का एहसास हो रहा है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान चित्तौड़गढ़ में 7.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जहां रात और सुबह ठिठुरन भरी ठंड पड़ रही है.