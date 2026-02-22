Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान में बदले तापमान के तेवर, धधकने लगा बाड़मेर! 33.6 डिग्री पहुंचा पारा, गर्माहट से लोगों के छूटेंगे पसीने

Rajasthan weather update 22 February: राजस्थान में मौसम के बदलते मिजाज ने एक बार फिर लोगों को चौंका दिया है. हाल ही में हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद दो दिनों तक राज्य में ठंडक का दौर चला, लेकिन अब तापमान ने फिर से अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. 
 

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Feb 22, 2026, 06:02 AM IST | Updated:Feb 22, 2026, 06:02 AM IST
1/12

Rajasthan weather update

Rajasthan weather update1/12
तेज धूप और बढ़ते पारे ने लोगों को गर्माहट का अहसास कराना शुरू कर दिया है, जिससे पसीने छूटने की नौबत आ गई है. खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान के जिलों में यह बदलाव ज्यादा महसूस किया जा रहा है. मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, बाड़मेर जिला राज्य का सबसे गर्म इलाका बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है.
2/12

Rajasthan weather update

Rajasthan weather update2/12
वहीं, फतेहपुर (सीकर) में न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा.