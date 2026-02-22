राजस्थान में बदले तापमान के तेवर, धधकने लगा बाड़मेर! 33.6 डिग्री पहुंचा पारा, गर्माहट से लोगों के छूटेंगे पसीने

1/12

तेज धूप और बढ़ते पारे ने लोगों को गर्माहट का अहसास कराना शुरू कर दिया है, जिससे पसीने छूटने की नौबत आ गई है. खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान के जिलों में यह बदलाव ज्यादा महसूस किया जा रहा है. मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, बाड़मेर जिला राज्य का सबसे गर्म इलाका बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है.