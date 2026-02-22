राजस्थान में फिर पलटी मारेगा मौसम, 23-24 फरवरी को इन इलाकों में छाएंगे बादल

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में अब बारिश का दौरा खत्म हो गया है, जिससे अब तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. वहीं, मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले एक हफ्ते मौसम शुष्क रहेगा. हालांकि 23-24 फरवरी को कुछ इलाकों में बादल छा सकते हैं.