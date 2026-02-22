राजस्थान में फिर पलटी मारेगा मौसम, 23-24 फरवरी को इन इलाकों में छाएंगे बादल
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में अब बारिश का दौरा खत्म हो गया है, जिससे अब तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. वहीं, मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले एक हफ्ते मौसम शुष्क रहेगा. हालांकि 23-24 फरवरी को कुछ इलाकों में बादल छा सकते हैं.
Published:Feb 22, 2026, 12:57 PM IST | Updated:Feb 22, 2026, 12:57 PM IST
राजस्थान में लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. मौसम विभाग का कहना है कि राज्य में आगामी एक सप्ताह के दौरान मौसम शुष्क रहने की प्रबल संभावना है.
वहीं, राज्य के दक्षिण-पूर्वी भागों में 23-24 फरवरी को आंशिक बादल छाए रहने और मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है. आगामी 48 घंटों बाद न्यूनतम व अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी होने के आसार हैं.