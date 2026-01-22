Zee Rajasthan
राजस्थान के इन जिलों में बारिश के साथ ओले गिरने की चेतावनी, अलर्ट जारी

राजस्थान के मौसम का मिजाज फिर बदलने वाला है. आज यानी 22 जनवरी से प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम सक्रिय हो गया है. जोधपुर और बीकानेर संभाग के साथ-साथ शेखावाटी क्षेत्र के कुछ इलाकों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली और हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं. 
 

मौसम विभाग के मुताबिक, आज से 24 जनवरी तक एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय रहेगा, जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में बूंदाबांदी और बारिश देखने को मिलेगी. 24 और 25 जनवरी को प्रदेश के उत्तरी भागों में कोहरा और घना हो सकता है.