राजस्थान के इन जिलों में बारिश के साथ ओले गिरने की चेतावनी, अलर्ट जारी

राजस्थान के मौसम का मिजाज फिर बदलने वाला है. आज यानी 22 जनवरी से प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम सक्रिय हो गया है. जोधपुर और बीकानेर संभाग के साथ-साथ शेखावाटी क्षेत्र के कुछ इलाकों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली और हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं.

