राजस्थान के इन जिलों में बारिश के साथ ओले गिरने की चेतावनी, अलर्ट जारी
राजस्थान के मौसम का मिजाज फिर बदलने वाला है. आज यानी 22 जनवरी से प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम सक्रिय हो गया है. जोधपुर और बीकानेर संभाग के साथ-साथ शेखावाटी क्षेत्र के कुछ इलाकों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली और हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं.
Published: Jan 22, 2026, 05:41 PM IST | Updated: Jan 22, 2026, 05:42 PM IST
राजस्थान में 22 जनवरी को मौसम बदलने वाला है. मौसम विभाग का कहना है कि जोधपुर और बीकानेर संभाग के साथ-साथ शेखावाटी के कुछ इलाकों में बादल गरजने, आकाशीय बिजली और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.
मौसम विभाग के मुताबिक, आज से 24 जनवरी तक एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय रहेगा, जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में बूंदाबांदी और बारिश देखने को मिलेगी. 24 और 25 जनवरी को प्रदेश के उत्तरी भागों में कोहरा और घना हो सकता है.