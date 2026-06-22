/राजस्थान के 10 जिलों में आसमान से गिरेंगे मोटे-मोटे ओले, भयंकर आंधी तूफान के साथ ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे ये जिले

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी करते हुए अगले तीन घंटों के दौरान तेज आंधी, मेघगर्जन, वज्रपात और बारिश की संभावना जताई है.
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जारी तात्कालिक मौसम चेतावनी के अनुसार बीकानेर, फलोदी, नागौर, चूरू, झुंझुनूं, सीकर, अलवर, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा और जयपुर जिलों में कहीं-कहीं तेज मेघगर्जन के साथ 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.
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इन क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तेज हवाओं के साथ धूलभरी आंधी, वज्रपात, ओलावृष्टि तथा हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. इसके अलावा हनुमानगढ़, जोधपुर, ब्यावर, अजमेर, डीडवाना-कुचामन, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, भरतपुर, डीग और जैसलमेर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.
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इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, गरज-चमक के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना व्यक्त की गई है. मौसम विभाग के अनुसार ऑरेंज अलर्ट वाले क्षेत्रों में पेड़ों की बड़ी शाखाएं टूट सकती हैं, बिजली के खंभों और अन्य कमजोर संरचनाओं को नुकसान पहुंच सकता है तथा कच्चे मकानों और फसलों पर भी असर पड़ने की आशंका है.
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वहीं येलो अलर्ट वाले जिलों में सामान्य रूप से बड़ा प्रभाव नहीं होगा, लेकिन स्थानीय स्तर पर मौसम की गतिविधियां लोगों की परेशानी बढ़ा सकती हैं. विभाग ने नागरिकों को सलाह दी है कि खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचें, पेड़ों और कमजोर ढांचों के नीचे शरण न लें तथा सुरक्षित स्थानों पर रहें. वज्रपात की आशंका को देखते हुए बिजली के उपकरणों को अनप्लग रखने और धातु की वस्तुओं से दूरी बनाए रखने की भी सलाह दी गई है.
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किसानों को भी खेतों में कार्य करते समय विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसम प्रणालियों के प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में यह गतिविधियां देखने को मिल रही हैं.
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ऐसे में लोगों को अगले कुछ घंटों तक सतर्क रहने और मौसम विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखने की आवश्यकता है.
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राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मौसम का यह बदलाव गर्मी से राहत तो देगा, लेकिन तेज आंधी और वज्रपात के कारण सतर्कता बरतना बेहद जरूरी होगा.