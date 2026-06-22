/राजस्थान के 10 जिलों में आसमान से गिरेंगे मोटे-मोटे ओले, भयंकर आंधी तूफान के साथ ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे ये जिले

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी करते हुए अगले तीन घंटों के दौरान तेज आंधी, मेघगर्जन, वज्रपात और बारिश की संभावना जताई है.