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राजस्थान में आज भी बारिश का सितम रहेगा जारी, IMD ने इन जिलों के लिए आधी रात को जारी किया अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के कई जिलों में आज 22 मार्च को मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग तथा शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है. इसी के साथ दौसा, करौली, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और आसपास के क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी, आकाशीय बिजली गिरने और कहीं-कहीं पर तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है. 
 

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Mar 22, 2026, 05:52 AM IST | Updated:Mar 22, 2026, 05:52 AM IST
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Rajasthan Weather Update

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Photograph: AI Generated Image

मौसम विभाग की इस रिपोर्ट के अनुसार शेष अधिकांश भागों में अगामी 4-5 दिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है, जिससे किसानों को राहत मिलेगी लेकिन जहां बारिश की संभावना है वहां सतर्कता बरतने की जरूरत है. पश्चिमी विक्षोभ के इस कमजोर प्रभाव से तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है और आर्द्रता बढ़ने से कुछ क्षेत्रों में सुबह-शाम ठंडक महसूस हो सकती है.
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Photograph: AI Generated Image

जोधपुर संभाग के जिलों जैसे जोधपुर, पाली, नागौर, बीकानेर संभाग के बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ तथा शेखावाटी के सीकर, झुंझुनू, चुरू आदि में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की उम्मीद है, जो खेतों में नमी बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है.