राजस्थान में आज भी बारिश का सितम रहेगा जारी, IMD ने इन जिलों के लिए आधी रात को जारी किया अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के कई जिलों में आज 22 मार्च को मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग तथा शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है. इसी के साथ दौसा, करौली, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और आसपास के क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी, आकाशीय बिजली गिरने और कहीं-कहीं पर तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है.

