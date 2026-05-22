/राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर, श्रीगंगानगर में पारा 46.5 डिग्री के पार, अगले 5 दिन हीटवेव का अलर्ट

Published: May 22, 2026, 01:02 PM | Updated: May 22, 2026, 01:02 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में इस समय भीषण गर्मी और हीटवेव की स्थिति बनी हुई है. प्रदेश के कई जिलों में तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है.