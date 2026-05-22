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राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर, श्रीगंगानगर में पारा 46.5 डिग्री के पार, अगले 5 दिन हीटवेव का अलर्ट

Edited byAman SinghReported byAman Singh
Published: May 22, 2026, 01:02 PM|Updated: May 22, 2026, 01:02 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में इस समय भीषण गर्मी और हीटवेव की स्थिति बनी हुई है. प्रदेश के कई जिलों में तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है.

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राजस्थान इस समय भीषण गर्मी और हीटवेव की चपेट में है. प्रदेश के कई जिलों में तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है. दिन के समय सड़कें सूनी नजर आ रही हैं.
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लोग केवल जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में तेज गर्मी और लू जारी रहने की चेतावनी दी है.
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पिछले 24 घंटों में राजस्थान का सबसे अधिक तापमान श्रीगंगानगर में 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. वहीं न्यूनतम तापमान 31.7 डिग्री रहने से रात के समय भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही है.
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बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और फलोदी जैसे जिलों में भी तापमान लगातार 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है. तेज गर्मी के कारण बिजली की मांग और पानी की खपत रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई है.
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खासतौर पर बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों में लू लगने का खतरा बढ़ गया है. मौसम विभाग के अनुसार, एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है, जिसके प्रभाव से 22 और 23 मई को उत्तर-पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में मेघगर्जन के साथ तेज आंधी (40-50 KMPH) चल सकती है.
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इसके अलावा अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूलभरी हवाएं चल सकती हैं. इससे तापमान में 1-2 डिग्री की हल्की गिरावट हो सकती है, लेकिन यह राहत ज्यादा समय तक नहीं रहेगी.
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मौसम विभाग के अनुसार 24 मई के बाद राजस्थान में एक बार फिर तापमान 2-3 डिग्री तक बढ़ सकता है. अगले एक सप्ताह तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा और पश्चिमी व उत्तरी राजस्थान में हीटवेव का असर जारी रहेगा.
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कुछ क्षेत्रों में भीषण लू की स्थिति भी बन सकती है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ने की आशंका है.
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