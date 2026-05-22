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राजस्थान को ठंडक देने के लिए एक्टिव हो रहा नया पश्चिमी विक्षोभ, इतने बजे से आंधी-तूफान का अलर्ट जारी

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 22, 2026, 05:52 AM|Updated: May 22, 2026, 05:52 AM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है. प्रदेश के कई इलाकों में पारा 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे लोगों की दिनचर्या बुरी तरह प्रभावित हो रही है. दिन के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग केवल जरूरी कामों के लिए ही घरों से बाहर निकल रहे हैं. मौसम विभाग के अनुसार, वर्तमान में राज्य के उत्तरी भागों में अधिकतम तापमान 45-46 डिग्री दर्ज किया जा रहा है, जबकि शेष अधिकांश क्षेत्रों में तापमान 42 से 44 डिग्री के बीच बना हुआ है. 
 

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पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर में 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान भी 31.7 डिग्री रहा, जो रात में भी राहत नहीं दे रहा है. इस तेज गर्मी ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है. खासकर बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को लू लगने का खतरा बढ़ गया है. शहरों में पानी की मांग बढ़ गई है और बिजली की खपत भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही है.
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मौसम विभाग ने एक नए पश्चिमी विक्षोभ के आने की जानकारी दी है. इसके असर से उत्तर-पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 22-23 मई को दोपहर बाद मेघगर्जन के साथ आंधी चलने की संभावना है. इन आंधियों की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है. हालांकि, यह राहत अस्थायी साबित हो सकती है. आगामी 48 घंटों में राज्य के कुछ भागों में तेज धूल भरी हवाएं (20-30 किलोमीटर प्रति घंटा) चलने की उम्मीद है, जिससे तापमान में 1-2 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है.
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इसके बावजूद, 24 मई से एक बार फिर तापमान में 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक, आगामी एक सप्ताह के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क ही बना रहेगा. पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में अगले 4-5 दिनों तक हीटवेव का असर बना रहने वाला है. श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी समेत कई जिलों में तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. कुछ स्थानों पर तीव्र हीटवेव (Severe Heatwave) की स्थिति भी बन सकती है.
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पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्के बादल छा सकते हैं और कहीं-कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं, लेकिन फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है. इससे पहले कि गर्मी और बढ़े, भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. विभाग का कहना है कि दोपहर 11 बजे से शाम 4 बजे तक धूप में बिल्कुल न निकलें. यदि बाहर जाना बहुत जरूरी हो तो छाता, टोपी, गमछा या स्कार्फ का इस्तेमाल जरूर करें. भरपूर मात्रा में पानी पिएं, भले ही प्यास न लगे. घर के बुजुर्गों और बच्चों का खास ध्यान रखें.
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लू लगने के लक्षण दिखने पर तुरंत ठंडे स्थान पर आराम करें, ठंडा पानी पिएं और यदि जरूरत पड़े तो चिकित्सकीय मदद लें. किसानों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है. पशुओं को दोपहर में छाया में रखें, उन्हें पर्याप्त पानी उपलब्ध कराएं. फसलों की सिंचाई सुबह या शाम के समय करें. इस भीषण गर्मी का असर बिजली व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और दैनिक जीवन पर साफ दिख रहा है.
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राजस्थान की रेगिस्तानी भू-संरचना के कारण यहां गर्मी हमेशा से ज्यादा तीखी रही है, लेकिन इस बार प्रचंड गर्मी ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसे मौसम के पैटर्न में बदलाव आ रहा है. पश्चिमी विक्षोभ से मिलने वाली हल्की राहत के बावजूद, लंबे समय तक शुष्क मौसम और ऊंचे तापमान से जल संकट गहरा सकता है.
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लोगों को चाहिए कि वे इस मौसम में हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनें, बाहर निकलते समय ORS या नींबू पानी साथ रखें और ज्यादा से ज्यादा घर के अंदर रहने की कोशिश करें. सरकार और प्रशासन को भी हीटवेव प्रबंधन के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए. पानी की उपलब्धता, छाया वाले स्थान और जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है.
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कुल मिलाकर, राजस्थान इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है. कुछ दिनों में पश्चिमी विक्षोभ से हल्की राहत मिल सकती है, लेकिन उसके बाद फिर से तापमान बढ़ने की आशंका है. इसलिए सावधानी और तैयार रहना ही इस मौसम में सबसे अच्छा उपाय है.
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