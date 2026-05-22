/राजस्थान को ठंडक देने के लिए एक्टिव हो रहा नया पश्चिमी विक्षोभ, इतने बजे से आंधी-तूफान का अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है. प्रदेश के कई इलाकों में पारा 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे लोगों की दिनचर्या बुरी तरह प्रभावित हो रही है. दिन के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग केवल जरूरी कामों के लिए ही घरों से बाहर निकल रहे हैं. मौसम विभाग के अनुसार, वर्तमान में राज्य के उत्तरी भागों में अधिकतम तापमान 45-46 डिग्री दर्ज किया जा रहा है, जबकि शेष अधिकांश क्षेत्रों में तापमान 42 से 44 डिग्री के बीच बना हुआ है.

