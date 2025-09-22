राजस्थान के 9 जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में वैसे तो मौसम की विदाई हो चुकी है लेकिन अभी भी कुछ जिलों में बारिश की दौर जारी है. मौसम विभाग ने आज यानी 22 सितंबर के लिए 9 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. जानें मौसम का ताजा अपडेट.

