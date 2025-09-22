राजस्थान के 9 जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में वैसे तो मौसम की विदाई हो चुकी है लेकिन अभी भी कुछ जिलों में बारिश की दौर जारी है. मौसम विभाग ने आज यानी 22 सितंबर के लिए 9 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. जानें मौसम का ताजा अपडेट.
Published: Sep 22, 2025, 11:34 AM IST | Updated: Sep 22, 2025, 11:34 AM IST
1/7
Rajasthan Weather Update
1/7
मौसम विभाग के मुताबिक, आज यानी 22 सितंबर को जयपुर में मौसम साफ रहेगा. यहां का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. हालांकि आंशिक बादल छाए रहेंगे और धूप खिली रहेगी.
2/7
Rajasthan Weather Update
2/7
वहीं, दक्षिणी राजस्थान के जिलों जैसे उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ में भारी बारिश की संभावना है, जबकि पश्चिमी और उत्तरी जिलों में तापमान बढ़ने लगा है.