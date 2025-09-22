राजस्थान के इन जिलों को मानसून ने बोला Good Bye! जानें मौसम का ताजा अपडेट
Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून थमता दिखाई दे रहा है. प्रदेश के लगभग-लगभग इलाकों में मानसून की विदाई हो चुकी है. मौसम विभाग ने ताजा अपडेट्स में प्रदेश के लगभग-लगभग जिलों में मौसम साफ रहने की जानकारी दी है.
Published: Sep 22, 2025, 05:06 PM IST | Updated: Sep 22, 2025, 05:06 PM IST
राजस्थान में मानसून थमता दिखाई दे रहा है. आज 22 सितंबर सोमवार को ज्यादातर जिलों में मौसम साफ रहने की संभावना है. वहीं प्रदेश के कई इलाकों में कुछ दिनों पहले ही मानसून की विदाई हो चुकी है. कुछ इलाकों में मानसून सक्रिय था अब उन जगहों से भी मानसून की विदाई हो रही है.
वहीं अगर बीते दिन 21 सितंबर रविवार को प्रदेश के मौसम की बात करें, तो कल प्रदेश के कुछ इलाकों में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया था. जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, झालावाड़ जिलों और आसपास के क्षेत्र शामिल थे.