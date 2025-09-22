राजस्थान के इन जिलों को मानसून ने बोला Good Bye! जानें मौसम का ताजा अपडेट

1/7

राजस्थान में मानसून थमता दिखाई दे रहा है. आज 22 सितंबर सोमवार को ज्यादातर जिलों में मौसम साफ रहने की संभावना है. वहीं प्रदेश के कई इलाकों में कुछ दिनों पहले ही मानसून की विदाई हो चुकी है. कुछ इलाकों में मानसून सक्रिय था अब उन जगहों से भी मानसून की विदाई हो रही है.