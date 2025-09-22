Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान के इन जिलों को मानसून ने बोला Good Bye! जानें मौसम का ताजा अपडेट

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून थमता दिखाई दे रहा है. प्रदेश के लगभग-लगभग इलाकों में मानसून की विदाई हो चुकी है. मौसम विभाग ने ताजा अपडेट्स में प्रदेश के लगभग-लगभग जिलों में मौसम साफ रहने की जानकारी दी है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 22, 2025, 05:06 PM IST | Updated: Sep 22, 2025, 05:06 PM IST
1/7

Rajasthan Weather

Rajasthan Weather1/7
राजस्थान में मानसून थमता दिखाई दे रहा है. आज 22 सितंबर सोमवार को ज्यादातर जिलों में मौसम साफ रहने की संभावना है. वहीं प्रदेश के कई इलाकों में कुछ दिनों पहले ही मानसून की विदाई हो चुकी है. कुछ इलाकों में मानसून सक्रिय था अब उन जगहों से भी मानसून की विदाई हो रही है.
2/7

Rajasthan Weather

Rajasthan Weather2/7
वहीं अगर बीते दिन 21 सितंबर रविवार को प्रदेश के मौसम की बात करें, तो कल प्रदेश के कुछ इलाकों में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया था. जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, झालावाड़ जिलों और आसपास के क्षेत्र शामिल थे.