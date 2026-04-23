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राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, लू और आंधी की चेतावनी, पढ़ें ताजा अपडेट

Edited byAman SinghReported byAman Singh
Published: Apr 23, 2026, 05:25 PM|Updated: Apr 23, 2026, 05:25 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान के मौसम में हर दिन बदलाव देखने को मिल रहा है. पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कुछ जगहों पर उष्ण लहर और उष्ण रात्रि दर्ज होने के साथ ही मौसम शुष्क रहा.

Rajasthan Weather1/7
राजस्थान के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के मौसम में कुछ जगहों पर उष्ण लहर और उष्ण रात्रि दर्ज होने के साथ ही मौसम शुष्क रहा.
Rajasthan Weather2/7
मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम की संक्षिप्त जानकारी राज्य में कुछ जगहों पर उष्ण लहर और उष्ण रात्रि दर्ज होने के साथ ही मौसम शुष्क रहा.
Rajasthan Weather3/7
वर्तमान में अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 40 से 43 डिग्री दर्ज किया जा रहा है, जो औसत सामान्य तापमान के आसपास है.
Rajasthan Weather4/7
सर्वाधिक अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री गंगानगर में तथा न्यूनतम तापमान 18.9 डिग्री सेल्सियस भीलवाड़ा में दर्ज किया गया.
Rajasthan Weather5/7
राज्य के कुछ भागों में आगामी दिनों में अधिकतम तापमान में और एक से दो डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने तथा आगामी तीन से चार दिन पश्चिमी व उत्तर पूर्वी भागों में कहीं-कहीं हीट वेव दर्ज होने की संभावना है.
Rajasthan Weather6/7
इस दौरान राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में कहीं-कहीं अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस भी दर्ज होने की संभावना है.
Rajasthan Weather7/7
आगामी दिनों में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 25 अप्रैल को पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों तथा 26 से 28 अप्रैल को पश्चिमी व उत्तरी भागों में दोपहर बाद मेघजन के साथ कहीं कहीं धूल भरी आंधी व हल्की बूंदा-बंदी हल्की बारिश होने की संभावना है.
Tags:
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