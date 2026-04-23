/राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, लू और आंधी की चेतावनी, पढ़ें ताजा अपडेट

Published: Apr 23, 2026, 05:25 PM | Updated: Apr 23, 2026, 05:25 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान के मौसम में हर दिन बदलाव देखने को मिल रहा है. पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कुछ जगहों पर उष्ण लहर और उष्ण रात्रि दर्ज होने के साथ ही मौसम शुष्क रहा.