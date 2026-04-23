/राजस्थान में एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ, भीषण गर्मी में आंधी के साथ बरसेंगे बादल

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ रही है लेकिन मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों को राहत मिल सकती है. इसके अलावा तेज हवाएं भी चल सकती हैं. जानें मौसम का ताजा अपडेट.

