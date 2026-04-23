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राजस्थान में एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ, भीषण गर्मी में आंधी के साथ बरसेंगे बादल

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: Apr 23, 2026, 01:00 PM|Updated: Apr 23, 2026, 01:00 PM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ रही है लेकिन मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों को राहत मिल सकती है. इसके अलावा तेज हवाएं भी चल सकती हैं. जानें मौसम का ताजा अपडेट. 
 

Rajasthan Weather Update1/7
राजस्थान में तेज गर्मी का दौर देखने को मिल रहा है, जिससे आगामी दिनों को राहत मिल सकती है. मौसम विभाग के मुताबिक, एक नए सक्रिय मौसम तंत्र की वजह से राज्य के कुछ पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में मौसम बदल सकता है.
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आगामी दिनों में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 25 अप्रैल को पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों और 26 से 28 अप्रैल को पश्चिमी और उत्तरी भागों में दोपहर बाद मेघगर्जन के साथ कहीं धूलभरी आंधी और हल्की बारिश होने की संभावना है.
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मौसम के मुताबिक, 24 और 25 अप्रैल से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार है, जिससे पूरे प्रदेश में बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है.
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प्रदेश के कुछ भागों में आगामी दिनों में अधिकतम तापमान में और 1-2 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने और आगामी 3-4 दिन पश्चिमी व उत्तर-पूर्वी भागों में कहीं-कहीं हीटवेव दर्ज होने की संभावना है. इस दौरान राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में कहीं-कहीं अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री दर्ज होने की संभावना है.
Rajasthan Weather Update5/7
वहीं, पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग और आसपास के इलाकों में 22-23 अप्रैल को धूलभरी तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है.
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वहीं, दूसरी ओर प्रदेश के पश्चिमी भागों में लोगों को भीषण गर्मी झेलनी पड़ रही है. मौसम विभाग ने पश्चिमी हिस्सों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने जोधपुर और बीकानेर संभाग के कई जिलों में अलर्ट जारी किया है. यहां पारा ऊंचे स्तर पर रह सकता है.
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पिछले 24 घंटों में राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर में 46.7 डिग्री (सामान्य से 4.5 डिग्री अधिक) दर्ज किया गया है. राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 40 से 43 डिग्री दर्ज किए गए हैं.
Tags:
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