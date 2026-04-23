/राजस्थान में मौसम लेने वाला है यू टर्न! आंधी-तूफ़ान के साथ बारिश से मिलेगी राहत, इस दिन बरसेंगे बादल

Rajasthan Weather update: राजस्थान प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप पूरे जोरों पर है और आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर, भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, पूरे प्रदेश में तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है, जिससे दिन-रात दोनों समय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

