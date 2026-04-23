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राजस्थान में मौसम लेने वाला है यू टर्न! आंधी-तूफ़ान के साथ बारिश से मिलेगी राहत, इस दिन बरसेंगे बादल

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: Apr 23, 2026, 05:37 AM|Updated: Apr 23, 2026, 05:37 AM

Rajasthan Weather update: राजस्थान प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप पूरे जोरों पर है और आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर, भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, पूरे प्रदेश में तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है, जिससे दिन-रात दोनों समय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. 
 

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राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 39.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो इस मौसम के लिए काफी ऊंचा स्तर माना जा रहा है. वहीं चित्तौड़गढ़ जिले में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया, जहां पारा 41.6 डिग्री से बढ़कर 42.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. यह रिकॉर्ड तापमान न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए चिंता का विषय बन गया है.
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इसके अलावा, बाड़मेर जिले में रात का तापमान भी असामान्य रूप से ऊंचा रहा और न्यूनतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो इस समय में अब तक का सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान है. ऐसी स्थिति में रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है, जिससे लोग नींद और आराम दोनों में कमी महसूस कर रहे हैं.
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मौसम विभाग ने स्पष्ट चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि अगले चार से पांच दिनों तक राज्य में मौसम पूरी तरह शुष्क रहने वाला है. इस दौरान तापमान में एक से दो डिग्री की और बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है. अधिकांश क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे पूरे प्रदेश में लू की स्थिति और भी गंभीर हो सकती है.
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विशेष रूप से उत्तरी राजस्थान के विभिन्न इलाकों में 23 से 25 अप्रैल को कहीं-कहीं हीट वेव यानी तेज गर्म हवाओं का प्रकोप देखने को मिल सकता है. हीट वेव की स्थिति में स्वास्थ्य जोखिम बढ़ जाते हैं, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है.
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पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग और उसके आसपास के क्षेत्रों में 22 से 23 अप्रैल को धूलभरी तेज सतही हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. इन हवाओं की रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है, जिससे धूल का गुबार उड़ने के साथ-साथ दृश्यता प्रभावित हो सकती है और सड़कों पर यातायात भी मुश्किल हो सकता है. किसानों और पशुपालकों के लिए यह स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है क्योंकि धूल भरी हवाएं फसलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं और पशुओं को भी परेशानी हो सकती है.
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इस बीच, राहत की एक किरण अगले हफ्ते नजर आ रही है. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, 26 से 28 अप्रैल के बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने के आसार हैं. इस विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ-साथ कहीं-कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है.
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हालांकि, यह बारिश बहुत सीमित क्षेत्रों तक ही सीमित रह सकती है, लेकिन इससे कुछ इलाकों में तापमान में थोड़ी कमी आ सकती है और गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है. पश्चिमी विक्षोभ सामान्यतः राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्रों में मौसम को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इस बार इसका प्रभाव कितना व्यापक होगा, यह अभी देखना बाकी है.
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राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए गर्मी का यह प्रकोप कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस साल तापमान में हुई तेजी ने सबको चौंका दिया है. शहरों से लेकर गांवों तक लोग पानी की कमी, बिजली की समस्या और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से जूझ रहे हैं. चिकित्सकों की सलाह है कि दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचें, हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनें, भरपूर पानी पिएं, ओआरएस या नींबू पानी का सेवन करें और लू लगने के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. स्कूलों में भी दोपहर की छुट्टियां बढ़ाई जा रही हैं ताकि बच्चों को गर्मी से बचाया जा सके.
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कृषि क्षेत्र पर भी इसका असर साफ दिख रहा है. रबी फसलों की कटाई के समय यह गर्मी फसलों को सूखा प्रभावित कर सकती है. पशुपालक भी पशुओं को छाया और पानी उपलब्ध कराने में जुटे हुए हैं. प्रशासन की ओर से भी विभिन्न जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि लोग इस भीषण गर्मी से सुरक्षित रह सकें. मौसम विभाग लगातार निगरानी रख रहा है और किसी भी बदलाव पर तुरंत सूचना देने का वादा किया है.
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कुल मिलाकर, राजस्थान वर्तमान में गर्मी की चपेट में है और अगले कुछ दिनों तक स्थिति और बिगड़ने की आशंका है. फिर भी, 26 अप्रैल के बाद पश्चिमी विक्षोभ से कुछ राहत मिलने की उम्मीद बनी हुई है. लोगों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम विभाग की चेतावनियों को गंभीरता से लें और अपनी दिनचर्या को उसके अनुसार समायोजित करें. इस गर्मी के मौसम में सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है.
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