राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, 28 अगस्त तक अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में इस वक्त मौसम का हाल खराब है. ऐसे मौसम विभाग का कहना है कि कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा राजधानी में बादल गरजन के साथ बारिश हो सकती है. जानें मौसम का ताजा अपडेट.

