राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, 28 अगस्त तक अलर्ट जारी
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में इस वक्त मौसम का हाल खराब है. ऐसे मौसम विभाग का कहना है कि कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा राजधानी में बादल गरजन के साथ बारिश हो सकती है. जानें मौसम का ताजा अपडेट.
Published: Aug 23, 2025, 16:36 IST | Updated: Aug 23, 2025, 16:36 IST
मौसम विभाग के मुताबिक, राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है. वहीं, राजधानी जयपुर में बादल गरजने के साथ बारिश और धुंध भरा मौसम रह सकता है. प्रदेश में बारिश की संभावना 90% है.
मौसम विभाग के मुताबिक, जयपुर, अजमेर और नागौर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है. मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.