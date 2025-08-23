Zee Rajasthan
राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, 28 अगस्त तक अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में इस वक्त मौसम का हाल खराब है. ऐसे मौसम विभाग का कहना है कि कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा राजधानी में बादल गरजन के साथ बारिश हो सकती है. जानें मौसम का ताजा अपडेट. 
 

Published: Aug 23, 2025, 16:36 IST | Updated: Aug 23, 2025, 16:36 IST
Rajasthan Weather Update

मौसम विभाग के मुताबिक, राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है. वहीं, राजधानी जयपुर में बादल गरजने के साथ बारिश और धुंध भरा मौसम रह सकता है. प्रदेश में बारिश की संभावना 90% है.
Rajasthan Weather Update

मौसम विभाग के मुताबिक, जयपुर, अजमेर और नागौर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है. मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.