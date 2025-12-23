राजस्थान में कड़ाके की ठंड, माउंट आबू सबसे ठंडा, जानें आज के टॉप-10 कोल्ड सिटी

1/7

राजस्थान सहित पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है. प्रदेश के कई हिस्सों में शीतलहर (Cold Wave) का असर इतना तेज हो गई है जिससे गलन और चुभने वाली हवाओं से लोग बेहाल कर रखा हैं. बच्चे, बुजुर्ग और आमजन खुद को गर्म रखने के लिए अलाव और भारी ऊनी कपड़ों का सहारा ले रहे हैं.