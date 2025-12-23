राजस्थान में कड़ाके की ठंड, माउंट आबू सबसे ठंडा, जानें आज के टॉप-10 कोल्ड सिटी
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का सितम जारी है. आज 7.7°C के साथ माउंट आबू सबसे ठंडा रहा है. घने कोहरे की वजह से हाईवे पर विजिबिलिटी 50 मीटर रह गई है. हालांकि यह कोहरा और नमी रबी की फसलों के लिए अमृत समान है.
Published: Dec 23, 2025, 10:20 AM IST | Updated: Dec 23, 2025, 10:20 AM IST
Rajasthan Weather Update Today
राजस्थान सहित पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है. प्रदेश के कई हिस्सों में शीतलहर (Cold Wave) का असर इतना तेज हो गई है जिससे गलन और चुभने वाली हवाओं से लोग बेहाल कर रखा हैं. बच्चे, बुजुर्ग और आमजन खुद को गर्म रखने के लिए अलाव और भारी ऊनी कपड़ों का सहारा ले रहे हैं.
Rajasthan Weather Update Today
वहीं प्रदेश में माउंट आबू एक बार फिर सबसे सर्द स्थान रहा. प्रमुख शहरों का न्यूनतम तापमान इस प्रकार दर्ज किया गया है- माउंट आबू 7.7°C, चित्तौड़गढ़ 8.2°C, फतेहपुर (सीकर) 8.6°C, अलवर 8.8°C, जयपुर (दिल्ली रोड) 8.8°C, सिरोही 9.1°C, करौली 9.4°C, दौसा 9.4°C, अंता (बारां) 9.5°C और वनस्थली (टोंक) 9.6°C दर्ज किया गया है.