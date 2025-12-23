राजस्थान में कोहरे से थमी रफ्तार, टोंक से सीकर तक ठिठुरन, विजिबिलिटी हुई शून्य

1/10

राजस्थान में सर्दी का सितम अब अपने चरम पर पहुंचने लगी है. टोंक, सीकर, प्रतापगढ़ और श्रीविजयनगर सहित प्रदेश के बड़े हिस्से में लगातार दूसरे दिन घने कोहरे ने जनजीवन की रफ्तार थाम दी है. कहीं गलन वाली हवाएं चल रही हैं, तो कहीं कोहरे की सफेद चादर ने सड़कों को ढक लिया है.