राजस्थान में कोहरे से थमी रफ्तार, टोंक से सीकर तक ठिठुरन, विजिबिलिटी हुई शून्य
Rajasthan Weather Update: राजस्थान के कई क्षेत्रों में घने कोहरे और बढ़ती सर्दी के चलते ठिठुरन बढ़ गई है टोंक, सीकर और प्रतापगढ़ में घने कोहरे और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित है. फतेहपुर में पारा 8.0°C तक गिर गया, जिससे विजिबिलिटी कम रही है.
Published: Dec 23, 2025, 11:30 AM IST | Updated: Dec 23, 2025, 11:30 AM IST
1/10
Rajasthan Weather Update Today
1/10
राजस्थान में सर्दी का सितम अब अपने चरम पर पहुंचने लगी है. टोंक, सीकर, प्रतापगढ़ और श्रीविजयनगर सहित प्रदेश के बड़े हिस्से में लगातार दूसरे दिन घने कोहरे ने जनजीवन की रफ्तार थाम दी है. कहीं गलन वाली हवाएं चल रही हैं, तो कहीं कोहरे की सफेद चादर ने सड़कों को ढक लिया है.
2/10
Rajasthan Weather Update Today
2/10
राजस्थान में सर्दी का सितम अब अपने चरम पर पहुंचने लगा है. टोंक, सीकर, प्रतापगढ़ और श्रीविजयनगर सहित प्रदेश के बड़े हिस्से में लगातार दूसरे दिन घने कोहरे ने जनजीवन की रफ्तार थाम दी है. कहीं गलन वाली हवाएं चल रही हैं, तो कहीं कोहरे की सफेद चादर ने सड़कों को ढक लिया है.