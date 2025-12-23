राजस्थान में शीतलहर से कांपा जनजीवन, कोहरे और सर्द हवाओं से और भी बढ़ेंगी मुश्किलें!
Rajasthan Weather Update: 23 दिसंबर 2025 को दोपहर बाद राजस्थान में मौसम शुष्क लेकिन ठंडा रहा. कई जिलों में ठंडी हवाओं का असर बना रहा. उत्तर-पूर्वी हिस्सों में हल्का से मध्यम कोहरा छाया रहा, जबकि पश्चिमी जिलों में धूप के बावजूद सर्दी तेज महसूस की गई.
Published: Dec 23, 2025, 12:47 PM IST | Updated: Dec 23, 2025, 12:47 PM IST
मौसम विभाग के ताज़ा बुलेटिन के अनुसार 23 दिसंबर 2025 को दोपहर के बाद राजस्थान में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा. सुबह के समय कई इलाकों में कोहरे का असर देखने को मिला, लेकिन दोपहर चढ़ने के साथ ही अधिकांश स्थानों पर धूप निकल आई. हालांकि सर्द हवा के चलते ठंड का असर दिनभर महसूस किया जाएगा. जिससे बचने के लिए लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ेगा.
दोपहर बाद प्रदेश के उत्तरी और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में ठंडी हवाएं चल सकती हैं. मौसम विभाग के अनुसार जयपुर, सीकर, झुंझुनूं, अलवर और भरतपुर जैसे जिलों में हल्का से मध्यम कोहरा छाए रहने की स्थिति बन सकती है. मौसम विभाग का कहना है कि दृश्यता कुछ इलाकों में कम रह सकती है, जिससे सड़क यातायात प्रभावित हो सकता है.