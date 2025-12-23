राजस्थान में शीतलहर से कांपा जनजीवन, कोहरे और सर्द हवाओं से और भी बढ़ेंगी मुश्किलें!

1/7

मौसम विभाग के ताज़ा बुलेटिन के अनुसार 23 दिसंबर 2025 को दोपहर के बाद राजस्थान में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा. सुबह के समय कई इलाकों में कोहरे का असर देखने को मिला, लेकिन दोपहर चढ़ने के साथ ही अधिकांश स्थानों पर धूप निकल आई. हालांकि सर्द हवा के चलते ठंड का असर दिनभर महसूस किया जाएगा. जिससे बचने के लिए लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ेगा.