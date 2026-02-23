Temperature: राजस्थान में गर्मी का प्रकोप शुरू, बाड़मेर में पारा 33.6 पार तो कहीं बारिश का अलर्ट, जानें आज के सबसे गर्म इलाके
Rajasthan Weather News: राजस्थान में बारिश के बाद अब गर्मी ने जोर पकड़ लिया है. बाड़मेर (33.6°C) सबसे गर्म दर्ज किया गया, जबकि 10 से अधिक शहरों में पारा 30 डिग्री पार है. अगले 48 घंटों में तापमान में 2-3 डिग्री की और बढ़ोतरी होने की संभावना है.
Published:Feb 23, 2026, 09:15 AM IST | Updated:Feb 23, 2026, 09:30 AM IST
1/6
Rajasthan Weather: Maximum temperature today
1/6
राजस्थान में मौसम के मिजाज में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. पिछले हफ्ते हुई हल्की बारिश और ओलावृष्टि के बाद अब सूरज ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. प्रदेश के कई शहरों में पारा 30 डिग्री सेल्सियस की लक्ष्मण रेखा को पार कर गया है, जिससे अब दिन में गर्मी का अहसास तेज होने लगा है.
2/6
Rajasthan Weather: Maximum temperature today
2/6
पिछले 24 घंटों की रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि राजस्थान में अब गर्मी का दौर दस्तक दे चुका है. बाड़मेर में अधिकतम तापमान 33.6°C दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा है.