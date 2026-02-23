1/6

राजस्थान में मौसम के मिजाज में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. पिछले हफ्ते हुई हल्की बारिश और ओलावृष्टि के बाद अब सूरज ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. प्रदेश के कई शहरों में पारा 30 डिग्री सेल्सियस की लक्ष्मण रेखा को पार कर गया है, जिससे अब दिन में गर्मी का अहसास तेज होने लगा है.