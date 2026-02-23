Zee Rajasthan
Temperature: राजस्थान में गर्मी का प्रकोप शुरू, बाड़मेर में पारा 33.6 पार तो कहीं बारिश का अलर्ट, जानें आज के सबसे गर्म इलाके

Rajasthan Weather News: राजस्थान में बारिश के बाद अब गर्मी ने जोर पकड़ लिया है. बाड़मेर (33.6°C) सबसे गर्म दर्ज किया गया, जबकि 10 से अधिक शहरों में पारा 30 डिग्री पार है. अगले 48 घंटों में तापमान में 2-3 डिग्री की और बढ़ोतरी होने की संभावना है.

Rajasthan Weather: Maximum temperature today

राजस्थान में मौसम के मिजाज में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. पिछले हफ्ते हुई हल्की बारिश और ओलावृष्टि के बाद अब सूरज ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. प्रदेश के कई शहरों में पारा 30 डिग्री सेल्सियस की लक्ष्मण रेखा को पार कर गया है, जिससे अब दिन में गर्मी का अहसास तेज होने लगा है.
Rajasthan Weather: Maximum temperature today

पिछले 24 घंटों की रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि राजस्थान में अब गर्मी का दौर दस्तक दे चुका है. बाड़मेर में अधिकतम तापमान 33.6°C दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा है.