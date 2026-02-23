Rajasthan weather update: राजस्थान के कोटा, बूंदी समेत इन दो संभागों में डेरा जमा कर रखेंगे बादल, IMD ने जारी किया वेदर अपडेट

Rajasthan weather update 23 February : राजस्थान में 22 फरवरी 2026 को मौसम मुख्य रूप से शुष्क और गर्मी की ओर बढ़ता हुआ दर्ज किया गया है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) जयपुर केंद्र की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में आगामी एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की प्रबल संभावना है. पिछले 24 घंटों के दौरान पूरे राजस्थान में कोई बारिश या महत्वपूर्ण मौसमी गतिविधि नहीं हुई, जिससे मौसम पूरी तरह साफ और सूखा रहा. अधिकतम तापमान में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है, जबकि न्यूनतम तापमान अभी भी सुबह-शाम हल्की ठंडक प्रदान कर रहा है.

