Zee Rajasthan
mobile app

Rajasthan weather update: राजस्थान के कोटा, बूंदी समेत इन दो संभागों में डेरा जमा कर रखेंगे बादल, IMD ने जारी किया वेदर अपडेट

Rajasthan weather update 23 February : राजस्थान में 22 फरवरी 2026 को मौसम मुख्य रूप से शुष्क और गर्मी की ओर बढ़ता हुआ दर्ज किया गया है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) जयपुर केंद्र की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में आगामी एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की प्रबल संभावना है. पिछले 24 घंटों के दौरान पूरे राजस्थान में कोई बारिश या महत्वपूर्ण मौसमी गतिविधि नहीं हुई, जिससे मौसम पूरी तरह साफ और सूखा रहा. अधिकतम तापमान में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है, जबकि न्यूनतम तापमान अभी भी सुबह-शाम हल्की ठंडक प्रदान कर रहा है.
 

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Feb 23, 2026, 04:47 AM IST | Updated:Feb 23, 2026, 04:47 AM IST
1/8

Rajasthan weather update

Rajasthan weather update1/8
राज्य के पश्चिमी और थार मरुस्थल क्षेत्रों में गर्मी का प्रभाव सबसे अधिक दिखाई दे रहा है. बीते 24 घंटों में बाड़मेर सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. यह तापमान फरवरी के अंतिम सप्ताह के लिए काफी ऊंचा माना जा रहा है, जो गर्मी की शुरुआत का संकेत देता है.
2/8

Rajasthan weather update

Rajasthan weather update2/8
अन्य प्रमुख शहरों में भी तापमान 30 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया, जैसे फलोदी में लगभग 31-32 डिग्री, जालोर में 31 डिग्री के आसपास, जोधपुर में 31 डिग्री और जैसलमेर में 30 डिग्री से अधिक. इन इलाकों में दिन का तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जिससे दोपहर के समय गर्मी महसूस हो रही है. वहीं, उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में स्थिति थोड़ी अलग है.