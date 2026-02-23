राजस्थान में मौसम के बदले तेवर! कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी

Published:Feb 23, 2026, 04:36 PM IST | Updated:Feb 23, 2026, 04:36 PM IST
Rajasthan Weather
राजस्थान के मौसम में एक बार फिर से परिवर्तन देखने को मिल रहा है. आज 23 फरवरी को प्रदेश के कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है.
Rajasthan Weather
राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कहीं-कहीं पर हल्की बारिश दर्ज की गई. सर्वाधिक बारिश चौमूं जयपुर में 5.0 मिमी दर्ज की गई. राजस्थान में अधिकतम तापमान बाड़मेर में दर्ज हुआ. वहीं न्यूनतम तापमान अलवर में 10.2 डिग्री दर्ज किया गया.