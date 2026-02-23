Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान में मौसम के बदले तेवर! कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर से अपना रुख बदल लिया है. प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAman Singh
Published:Feb 23, 2026, 04:36 PM IST | Updated:Feb 23, 2026, 04:36 PM IST
1/7

Rajasthan Weather

Rajasthan Weather1/7
राजस्थान के मौसम में एक बार फिर से परिवर्तन देखने को मिल रहा है. आज 23 फरवरी को प्रदेश के कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है.
2/7

Rajasthan Weather

Rajasthan Weather2/7
राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कहीं-कहीं पर हल्की बारिश दर्ज की गई. सर्वाधिक बारिश चौमूं जयपुर में 5.0 मिमी दर्ज की गई. राजस्थान में अधिकतम तापमान बाड़मेर में दर्ज हुआ. वहीं न्यूनतम तापमान अलवर में 10.2 डिग्री दर्ज किया गया.