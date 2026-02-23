राजस्थान में मौसम के बदले तेवर! कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी

2/7

राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कहीं-कहीं पर हल्की बारिश दर्ज की गई. सर्वाधिक बारिश चौमूं जयपुर में 5.0 मिमी दर्ज की गई. राजस्थान में अधिकतम तापमान बाड़मेर में दर्ज हुआ. वहीं न्यूनतम तापमान अलवर में 10.2 डिग्री दर्ज किया गया.