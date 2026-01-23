Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान के इन जिलों में बारिश का अलर्ट, आसमान से गोली की रफ्तार से गिरेंगे ओले, आंधी-तूफान मचाएगा कहर

Rajasthan Weather Update: बारिश से निचले इलाकों में जलभराव हो सकता है, जिससे सड़कों पर फिसलन और यातायात बाधित होगा. तेज हवाओं (40-60 किमी/घंटा) से ढीले ढांचे, होर्डिंग्स, बिजली के खंभे और पेड़ गिर सकते हैं,  पढ़ें पूरा मौसम अपडेट

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Jan 23, 2026, 05:48 AM IST | Updated: Jan 23, 2026, 05:48 AM IST
1/11

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update1/11
राजस्थान में जनवरी के अंतिम सप्ताह में मौसम ने अचानक करवट ले ली है, जो आमतौर पर सूखे और ठंडे मौसम के लिए जाना जाता है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने राज्य के कई हिस्सों में 23 जनवरी को बारिश, गरज-चमक, तेज आंधी-तूफान और ओलावृष्टि का येलो एवं ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.
2/11

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update2/11
पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान से लेकर उत्तरी और पूर्वी भागों तक मौसम बिगड़ा हुआ है. इससे किसानों की फसलों को नुकसान, यात्रियों को असुविधा और आम लोगों के दैनिक जीवन पर असर पड़ सकता है. बीकानेर संभाग में बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जैसे जिले, जहां मेघगर्जन और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना. शेखावाटी क्षेत्र के झुंझुनूं, सीकर और चूरू में आकाशीय बिजली और ओलावृष्टि का खतरा.