राजस्थान के इन जिलों में बारिश का अलर्ट, आसमान से गोली की रफ्तार से गिरेंगे ओले, आंधी-तूफान मचाएगा कहर

पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान से लेकर उत्तरी और पूर्वी भागों तक मौसम बिगड़ा हुआ है. इससे किसानों की फसलों को नुकसान, यात्रियों को असुविधा और आम लोगों के दैनिक जीवन पर असर पड़ सकता है. बीकानेर संभाग में बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जैसे जिले, जहां मेघगर्जन और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना. शेखावाटी क्षेत्र के झुंझुनूं, सीकर और चूरू में आकाशीय बिजली और ओलावृष्टि का खतरा.