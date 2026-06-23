/राजस्थान के इन जिलों में एक हफ्ते बैक टू बैक बारिश का दौर शुरू, 22 से 28 जून तक के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट

Rajasthan weather update: राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने 22 जून से 28 जून तक के लिए राज्य के कई जिलों में बारिश, मेघगर्जन और तेज अंधड़ का अलर्ट जारी किया है.
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मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आगामी 24 घंटों के दौरान बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग के कई हिस्सों में मौसम सक्रिय रहेगा.
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इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, मेघगर्जन होने और कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है. वहीं जोधपुर और उदयपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में भी हल्की बारिश और अंधड़ की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं.
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मौसम विभाग की ओर से जारी साप्ताहिक वर्षा पूर्वानुमान के अनुसार 22 जून को जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा संभाग के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है, जबकि बीकानेर और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में भी वर्षा दर्ज की जा सकती है.
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23 जून को जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में बारिश की गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है, वहीं बीकानेर संभाग में भी कहीं-कहीं वर्षा हो सकती है. 24 जून को जयपुर, अजमेर, भरतपुर, उदयपुर और कोटा संभाग में बारिश की संभावना बनी रहेगी, जबकि बीकानेर क्षेत्र में भी छिटपुट बारिश होने के आसार हैं.
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25 और 26 जून को भी मौसम का यही रुख बना रहेगा. जयपुर, भरतपुर, कोटा और अजमेर संभाग के विभिन्न जिलों में कहीं-कहीं बारिश और मेघगर्जन की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. बीकानेर संभाग में भी इन दिनों हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है.
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27 जून को जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में बारिश का दौर जारी रह सकता है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहने की संभावना है. 28 जून को भी पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में कहीं-कहीं बारिश होने के आसार बने हुए हैं.
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मौसम विभाग ने बताया कि आगामी दिनों में दक्षिणी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में वर्षा गतिविधियों में कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राजस्थान के जिलों में मौसम सक्रिय बना रहेगा. लगातार बारिश और तेज हवाओं की संभावना को देखते हुए किसानों, वाहन चालकों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
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विशेष रूप से खुले स्थानों, बिजली के खंभों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की अपील की गई है. मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि यह बारिश प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट लाएगी और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी.
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कुल मिलाकर 22 से 28 जून तक राजस्थान के कई जिलों में बैक-टू-बैक बारिश का दौर देखने को मिल सकता है, जिससे मौसम सुहावना बने रहने की संभावना है.