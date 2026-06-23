/राजस्थान के इन जिलों में एक हफ्ते बैक टू बैक बारिश का दौर शुरू, 22 से 28 जून तक के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट

Rajasthan weather update: राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने 22 जून से 28 जून तक के लिए राज्य के कई जिलों में बारिश, मेघगर्जन और तेज अंधड़ का अलर्ट जारी किया है.