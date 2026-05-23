/बरसेंगे बादल, कड़केगी बिजली! जयपुर-भरतपुर समेत 16 जिलों में गर्मी से मिलेगी राहत, बारिश का अलर्ट जारी

Published: May 23, 2026, 05:07 PM | Updated: May 23, 2026, 05:07 PM

Rajasthan Weather Update: 23 मई 2026 को राजस्थान में मौसम शुष्क रहा, चित्तौड़गढ़ में 44.2°C तापमान दर्ज हुआ. शाम को शेखावाटी, जयपुर, भरतपुर में 40-60 किमी/घंटा हवाओं के साथ आंधी व हल्की बारिश संभव, बाकी जिलों में लू और हीटवेव का असर रहेगा.