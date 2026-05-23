Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /बरसेंगे बादल, कड़केगी बिजली! जयपुर-भरतपुर समेत 16 जिलों में गर्मी से मिलेगी राहत, बारिश का अलर्ट जारी

बरसेंगे बादल, कड़केगी बिजली! जयपुर-भरतपुर समेत 16 जिलों में गर्मी से मिलेगी राहत, बारिश का अलर्ट जारी

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 23, 2026, 05:07 PM|Updated: May 23, 2026, 05:07 PM

Rajasthan Weather Update: 23 मई 2026 को राजस्थान में मौसम शुष्क रहा, चित्तौड़गढ़ में 44.2°C तापमान दर्ज हुआ. शाम को शेखावाटी, जयपुर, भरतपुर में 40-60 किमी/घंटा हवाओं के साथ आंधी व हल्की बारिश संभव, बाकी जिलों में लू और हीटवेव का असर रहेगा.

Rajasthan Weather Update1/7

Rajasthan Weather Update

23 मई 2026 की शाम तक राजस्थान में मौसम का मिजाज फिर से बदलता हुआ नजर आया. दिनभर कई जिलों में तेज गर्मी और शुष्क हवाओं का असर बना रहा, जबकि कुछ इलाकों में बादलों की आवाजाही भी देखने को मिली. गर्मी ने लोगों को काफी परेशान किया और कई जगह लू जैसे हालात बने रहे.
Rajasthan Weather Update2/7

Rajasthan Weather Update

पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम ज्यादातर शुष्क ही रहा. कहीं भी बड़ी बारिश दर्ज नहीं की गई. तापमान की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा. वहीं सिरोही में न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ.
Rajasthan Weather Update3/7

Rajasthan Weather Update

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज शाम के बाद शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मौसम बदल सकता है. इन इलाकों में मेघगर्जन के साथ आंधी चलने की संभावना है. हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है और कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है.
Rajasthan Weather Update4/7

Rajasthan Weather Update

इसी के चलते इन प्रभावित जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जैसी स्थिति भी बनी हुई है. विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है, खासकर खुले इलाकों और कमजोर ढांचों से दूर रहने की अपील की गई है.
Rajasthan Weather Update5/7

Rajasthan Weather Update

वहीं राज्य के बाकी ज्यादातर हिस्सों में मौसम पूरी तरह शुष्क रहने की संभावना है. यहां किसी बड़ी बारिश की उम्मीद नहीं है, लेकिन गर्मी और लू का असर लगातार बना रह सकता है. कई जिलों में दिन के साथ-साथ रातें भी गर्म रहने के संकेत हैं.
Rajasthan Weather Update6/7

Rajasthan Weather Update

आने वाले 4 से 5 दिनों में मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है. इसी दौरान पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं हीट वेव चलने की प्रबल संभावना जताई गई है.
Rajasthan Weather Update7/7

Rajasthan Weather Update

24 मई के मौसम की बात करें तो राज्य के कुछ हिस्सों में आंधी और गरज-चमक के साथ हल्की बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन ज्यादातर जिलों में मौसम शुष्क और गर्म ही रहेगा. कई जगहों पर धूलभरी हवाएं चल सकती हैं और तापमान में हल्की बढ़ोतरी भी महसूस की जाएगी. कुल मिलाकर आने वाले दिन राजस्थान में गर्मी और तेज हवाओं के बीच थोड़ी राहत और अस्थिर मौसम दोनों का मिश्रण लेकर आएंगे.
Tags:
Rajasthan Weather Update
Rajasthan Weather
Rajasthan news

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
NEET परीक्षा में अफवाह फैलाई या की गड़बड़ी, तो सीधे SOG और पुलिस करेगी एक्शन, राजस्थान सरकार का नया फरमान जारी

NEET परीक्षा में अफवाह फैलाई या की गड़बड़ी, तो सीधे SOG और पुलिस करेगी एक्शन, राजस्थान सरकार का नया फरमान जारी

Rajasthan news
2

पति ने बच्चे के सामने किया बर्बर व्यवहार… गैस चालू कर किया कमरे में बंद, फिर पत्नी ने उठाया खौफनाक कदम

rajasthan crime news
3

बीकानेर से जोधपुर तक रोजगार मेले की धूम, हजारों युवाओं के सपने हुए पूरे

Rajasthan Rojgar Mela 2026
4

मोदी सरकार के 12 साल पर BJP का मेगा जनसंपर्क, 5 जून से 21 जून तक गांव-ढाणी तक कई कार्यक्रम

pm modi
5

मोदी सरकार @12: हर जिले में 500 VIP से संपर्क, 1000 जगहों पर वर्कशॉप, BJP के इस महा-अभियान का पूरा रोडमैप

rajasthan politics news