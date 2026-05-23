/राजस्थान में गरज-चमक के साथ बरसने वाले हैं बादल! 23 May को आंधी-तूफान के साथ बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में इन दिनों गर्मी का प्रकोप जारी है. मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, आगामी एक सप्ताह के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है. हालांकि, एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण 22 और 23 मई को उत्तर-पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में दोपहर के बाद मौसम बदल सकता है.
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Rajasthan Weather Update
मौसम विभाग के मुताबिक, 22-23 मई को इन इलाकों में मेघगर्जन, हल्की वर्षा और कहीं-कहीं तेज आंधी (40-50 किलोमीटर प्रति घंटा) चलने की संभावना है. इसके अलावा, अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में तेज धूल भरी हवाएं (20-30 किलोमीटर प्रति घंटा) चलने से तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है.
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24 मई से तापमान में फिर उछाल
24 मई से राज्य में तापमान में 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है. कई जिलों में हीटवेव और कुछ जगहों पर तीव्र हीटवेव चलने का अलर्ट जारी किया गया है. खासकर पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में गर्मी और लू का प्रकोप बढ़ सकता है.
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किन जिलों पर रहेगा असर?
उत्तर-पश्चिमी और उत्तरी भागों में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चुरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर आदि जिलों में 22-23 मई को आंधी-बारिश की संभावना है. जबकि 24 मई के बाद जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, पाली जैसे जिलों में तापमान में तेजी से वृद्धि होने की आशंका है.
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लोगों और किसानों पर प्रभाव
भीषण गर्मी और धूल भरी हवाओं से आम जनजीवन प्रभावित होने वाला है. बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. किसानों को खड़ी फसलों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए. आंधी के साथ तेज हवाएं फसलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं.
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सावधानियां
दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक बाहर निकलने से बचें. खूब पानी पिएं और हल्के रंग के कपड़े पहनें. लू लगने के लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सकीय सहायता लें.पशुओं को छाया और पर्याप्त पानी उपलब्ध कराएं.
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मौसम विभाग ने सभी जिलों के प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं. 22-23 मई को संभावित आंधी-बारिश से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन 24 मई के बाद गर्मी फिर से अपने चरम पर पहुंचने वाली है.