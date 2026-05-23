/राजस्थान में गरज-चमक के साथ बरसने वाले हैं बादल! 23 May को आंधी-तूफान के साथ बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में इन दिनों गर्मी का प्रकोप जारी है. मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, आगामी एक सप्ताह के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है. हालांकि, एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण 22 और 23 मई को उत्तर-पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में दोपहर के बाद मौसम बदल सकता है.

