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जयपुर, दौसा, बीकानेर, सीकर समेत इन 14 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट

Edited byAman SinghReported byAman Singh
Published: May 23, 2026, 01:00 PM|Updated: May 23, 2026, 01:00 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है. मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में बारिश का योलो अलर्ट जारी किया है.

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Rajasthan Weather

राजस्थान इस समय भीषण गर्मी और हीटवेव की चपेट में है. प्रदेश के कई जिलों में आज का तापमान 45 डिग्री से नीचे दर्ज किया जा रहा है. जिससे आम जनजीवन को थोड़ी राहत मिली है.
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Rajasthan Weather

राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है. एक तरफ भीषण गर्मी पड़ रही है, तो दूसरी तरफ कहीं-कहीं पर बारिश के आसार लगाए जा रहे हैं.
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मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार आज प्रदेश के कई जिलों में बारिश का योलो अलर्ट जारी किया है. जिसमें बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना-कुचामन, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग, अलवर, कोटपूतली बहरोड़, खैरथल-तिजारा, टोंक और नागौर शामिल है.
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इसके साथ ही कहीं-कहीं पर हल्के से मध्यम मेघगर्जन और गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं (30-40 KMPH) की संभावना है.
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फिलहाल प्रदेश में गर्मी से हल्की राहत मिली है. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से सभी शहरों का तापमान 45 डिग्री से नीचे दर्ज किया जा रहा है. चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री दर्ज हुआ. बीकानेर में सबसे गर्म रात रिकॉर्ड हुई. वहीं न्यूनतम तापमान 32.2 डिग्री रिकॉर्ड हुआ.
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श्रीगंगानगर में दो दिन बाद मौसम बदलने और हल्की बारिश से राहत मिलने की संभावना है. बीकानेर, चूरू, फलोदी और चित्तौड़गढ़ में गर्मी का असर बरकरार है. मौसम विभाग के अनुसार 24 मई से फिर गर्मी तेज होगी.
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पश्चिमी राजस्थान में सीवियर हीटवेव, पूर्वी-उत्तरी जिलों में हीटवेव और वार्म नाइट की चेतावनी है. तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी की संभावना है. कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.
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