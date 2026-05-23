/जयपुर, दौसा, बीकानेर, सीकर समेत इन 14 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट

Published: May 23, 2026, 01:00 PM | Updated: May 23, 2026, 01:00 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है. मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में बारिश का योलो अलर्ट जारी किया है.