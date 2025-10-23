राजस्थान के इन इलाकों में बारिश की चेतावनी, जानें मौसम का ताजा अपडेट
Rajasthan Weather Update: राजस्थान का मौसम एक बार फिर बदल गया है. ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य के कई जिलों में बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी.
Published: Oct 23, 2025, 12:19 PM IST | Updated: Oct 23, 2025, 12:19 PM IST
1/7
Rajasthan Weather Update
1/7
मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 अक्टूबर के बीच कोटा और उदयपुर संभाग में बारिश की संभावना है. इस दौरान राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहने और तापमान में गिरावट की संभावना है.
2/7
Rajasthan Weather Update
2/7
IMD के अनुसार, राज्य के कई क्षेत्रों के मौसम में बदलाव होने वाला है. विभाग ने विशेष रूप से कोटा और उदयपुर संभाग में 25 से 28 अक्टूबर के दौरान बारिश के आसार जताया है. मौसम बदलने से न्यूनतम तापमान में भी 1 से 2 डिग्री तक कमी आ सकती है.