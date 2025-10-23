Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान के इन इलाकों में बारिश की चेतावनी, जानें मौसम का ताजा अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान का मौसम एक बार फिर बदल गया है. ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य के कई जिलों में बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 23, 2025, 12:19 PM IST | Updated: Oct 23, 2025, 12:19 PM IST
1/7

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update1/7
मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 अक्टूबर के बीच कोटा और उदयपुर संभाग में बारिश की संभावना है. इस दौरान राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहने और तापमान में गिरावट की संभावना है.
2/7

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update2/7
IMD के अनुसार, राज्य के कई क्षेत्रों के मौसम में बदलाव होने वाला है. विभाग ने विशेष रूप से कोटा और उदयपुर संभाग में 25 से 28 अक्टूबर के दौरान बारिश के आसार जताया है. मौसम बदलने से न्यूनतम तापमान में भी 1 से 2 डिग्री तक कमी आ सकती है.