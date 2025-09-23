Zee Rajasthan
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की विदाई शुरू, इन जिलों में अभी बरसेंगे बादल!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज ज्यादातर जिलों में मौसम साफ रहेगा. जोधपुर और बीकानेर संभाग से मानसून विदा हो चुका है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 5-6 दिन तक प्रदेश में शुष्क मौसम बने रहने की संभावना है. 

Published: Sep 23, 2025, 06:07 AM IST
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है. मौसम विभाग के अनुसार, जोधपुर और बीकानेर संभाग से मानसून की विदाई पूरी तरह हो चुकी है. इन इलाकों में अब अगले 5 से 6 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है.
प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में फिलहाल मानसून का असर जारी है. मौसम विभाग का कहना है कि उदयपुर और कोटा संभाग के कई हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन तक हल्की से मध्यम बारिश और मेघगर्जन की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. इस दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना बनी हुई है.