/राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर, 45 डिग्री पहुंचा तापमान, अगले 2-3 दिन हीटवेव का अलर्ट

Published: Apr 24, 2026, 12:42 PM | Updated: Apr 24, 2026, 12:42 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले 2-3 दिन और भी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं.