/राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर, 45 डिग्री पहुंचा तापमान, अगले 2-3 दिन हीटवेव का अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले 2-3 दिन और भी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं.
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राजस्थान में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. प्रदेश के कई जिलों में तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में यह 45 डिग्री के करीब पहुंच गया है. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले 2-3 दिन और भी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं.
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प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान श्रीगंगानगर में दर्ज किया गया, जहां पारा 44.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. यह सामान्य से लगभग 5 डिग्री ज्यादा है, जो गंभीर हीटवेव की स्थिति को दर्शाता है.
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उत्तर-पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में तापमान 44 से 45 डिग्री तक पहुंचने के आसार हैं. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे हीटवेव का खतरा और बढ़ जाएगा.
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राजधानी जयपुर में भी गर्मी का असर साफ दिख रहा है. यहां अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से ज्यादा है और लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है.
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मौसम विभाग के अनुसार, 26 से 28 अप्रैल के बीच मौसम में बदलाव के संकेत हैं. इस दौरान कुछ इलाकों में आंधी, धूलभरी हवाएं और हल्की बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में थोड़ी राहत मिल सकती है.
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भीषण गर्मी से बचने के लिए दोपहर 12 से 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचें. ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, हल्के और ढीले कपड़े पहनें. साथ ही बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें.