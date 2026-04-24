/राजस्थान में गर्मी को ठिकाने लगाने आ रही है बारिश, आंधी-तूफान के साथ बरसेंगे बादल

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के कुछ भागों में आगामी दिनों में अधिकतम तापमान में और 1-2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है. साथ ही, राज्य के पश्चिमी व उत्तर-पूर्वी भागों में कहीं-कहीं हीटवेव दर्ज होने की भी आशंका जताई गई है. इस दौरान राज्य के उत्तर-पश्चिमी भागों में अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है.