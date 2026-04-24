/राजस्थान में गर्मी को ठिकाने लगाने आ रही है बारिश, आंधी-तूफान के साथ बरसेंगे बादल

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के कुछ भागों में आगामी दिनों में अधिकतम तापमान में और 1-2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है. साथ ही, राज्य के पश्चिमी व उत्तर-पूर्वी भागों में कहीं-कहीं हीटवेव दर्ज होने की भी आशंका जताई गई है. इस दौरान राज्य के उत्तर-पश्चिमी भागों में अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है.
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मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, इन दिनों में गर्मी का प्रकोप बढ़ने वाला है. दिन के समय सूर्य की तपिश काफी तेज होगी और रात के तापमान में भी खास गिरावट दर्ज नहीं की जाएगी.
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जिससे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद कम ही है. खासकर पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में हीटवेव की स्थिति बन सकती है, जहां तापमान सामान्य से काफी ऊपर रहने की आशंका है.
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जिला-वार हीटवेव चेतावनी के लिए नागरिकों से अनुरोध है कि वे समय-समय पर भारत मौसम विज्ञान विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखें. विस्तृत जानकारी के लिए आप इस लिंक पर जा सकते हैं:
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इसके अलावा, आगामी दिनों में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकता है.
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25 अप्रैल को पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में तथा 26 से 28 अप्रैल को राज्य के पश्चिमी और उत्तरी भागों में दोपहर बाद मेघगर्जन के साथ कहीं-कहीं धूल भरी आंधी और हल्की बूंदाबांदी या हल्की बारिश होने की संभावना है.
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यह पश्चिमी विक्षोभ हालांकि कमजोर है, फिर भी इससे कुछ इलाकों में हल्की बारिश या धूल भरी आंधी के रूप में राहत मिल सकती है.
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खासकर उन क्षेत्रों में जहां गर्मी का असर ज्यादा है, वहां यह हल्की बारिश तापमान में थोड़ी गिरावट ला सकती है और लोगों को कुछ देर के लिए गर्मी से राहत प्रदान कर सकती है. हालांकि, यह बारिश व्यापक स्तर पर नहीं होगी और केवल कुछ चुनिंदा इलाकों तक ही सीमित रहने की संभावना है.
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मौसम विभाग ने किसानों, मजदूरों और आम नागरिकों को सलाह दी है कि वे दोपहर के समय धूप में निकलने से बचें. यदि बाहर जाना जरूरी हो तो छाता, पानी की बोतल और हल्के रंग के कपड़े पहनकर निकलें. हीटवेव की स्थिति में बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों का विशेष ध्यान रखना चाहिए. ज्यादा गर्मी में लू लगने के लक्षण जैसे चक्कर आना, उल्टी या बेहोशी जैसी स्थिति में तुरंत चिकित्सकीय सहायता लेनी चाहिए.
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इस मौसम बदलाव के दौरान सड़कों पर धूल भरी आंधी से दृश्यता प्रभावित हो सकती है, इसलिए वाहन चालकों को सतर्क रहना होगा. खेतों में काम कर रहे किसान भाई भी दोपहर बाद होने वाली धूल भरी आंधी और हल्की बारिश को ध्यान में रखकर अपनी फसलों की सुरक्षा का प्रबंध करें.